¿Quién es Alejandro Duarte? El hermano del exgobernador César Duarte detenido con drogas y cartuchos

La Fiscalía reportó el aseguramiento de presunta cocaína, marihuana, municiones y dinero en efectivo / Especial

Duarte Jáquez fue arrestado en Parral, Chihuahua, durante una revisión de agentes estatales

Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenido el martes en la ciudad de Parral, luego de que agentes estatales localizaran presuntas sustancias ilícitas y cartuchos durante una revisión. El arresto fue realizado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), que lo puso a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, el hombre fue detenido en flagrancia por hechos relacionados con la posesión simple de narcóticos y municiones señaladas por las autoridades como de uso exclusivo del Ejército. Durante la intervención también fueron asegurados dinero en efectivo, un teléfono celular y el vehículo en el que se trasladaba.

el exgobernador César Duarte enfrenta acusaciones presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita / Especial

¿Cómo fue detenido Alejandro Duarte Jáquez en Chihuahua?

La detención ocurrió en la calle República de Haití, ubicada en la colonia Américas de Parral, cuando Alejandro Duarte conducía una camioneta Toyota FJ Cruiser azul. Según la información difundida por las autoridades, los agentes realizaron una revisión durante la cual encontraron diferentes objetos que motivaron su aseguramiento.

Entre los indicios localizados se encontraban tres envoltorios de plástico con presunta cocaína, además de una cajetilla de cigarros que contenía 11 cigarrillos elaborados aparentemente con marihuana y otro parcialmente consumido. Los elementos también reportaron el hallazgo de 11 cartuchos útiles calibre .45, los cuales fueron embalados para su análisis y resguardo.

La Fiscalía documentó el procedimiento mediante fotografías de los objetos asegurados. En las imágenes difundidas se observan los envoltorios, los cigarrillos, las municiones y otros artículos colocados en bolsas de evidencia con identificaciones de la AEI, como parte de los procedimientos para conservar la cadena de custodia.

La Fiscalía reportó el aseguramiento de presunta droga, municiones y dinero en efectivo / Especial

¿Qué encontraron las autoridades en la camioneta del hermano de César Duarte?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, los agentes aseguraron diversos objetos que podrían formar parte de la investigación.

Entre los indicios reportados se encuentran: Tres envoltorios con una sustancia identificada preliminarmente como cocaína.



11 cigarrillos con aparente marihuana y uno parcialmente consumido.



11 cartuchos útiles calibre .45.



4 mil 500 pesos en efectivo.



Un teléfono celular.



Una camioneta Toyota FJ Cruiser azul.

En el material fotográfico también se observan billetes estadounidenses, aunque no se precisó oficialmente la cantidad de dólares que habrían sido encontrados. Los objetos quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las diligencias para determinar la composición de las sustancias y las características de las municiones.

Los objetos encontrados fueron embalados como parte de la investigación / Especial

¿A qué hora fue detenido Alejandro Duarte Jáquez?

El Registro Nacional de Detenciones estableció que el arresto se realizó a las 12:34 horas del martes 3 de noviembre de 2026, por elementos de la Policía Ministerial de Investigación.

El documento también incluyó una descripción del detenido, a quien identificó como un hombre de complexión delgada y estatura media alta, que al momento del arresto vestía una gorra blanca con rojo, playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Posteriormente, Alejandro Duarte fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de analizar los indicios y determinar los pasos legales correspondientes.

¿Quién es Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua?

Alejandro Duarte Jáquez es hermano de César Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 y actualmente enfrenta un proceso federal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El parentesco entre ambos ha generado atención sobre la detención registrada en Parral. Sin embargo, el arresto de Alejandro Duarte corresponde a hechos distintos de los investigados contra el exmandatario, y hasta ahora no se ha informado de alguna relación entre ambos procedimientos.