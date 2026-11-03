La sentencia de Antonio Oseguera está programada para el 13 de noviembre de 2026./RS

ntonio Oseguera Cervantes pidió clemencia a una jueza estadounidense y expresó su temor de morir lejos de su familia. Su sentencia está programada para el 13 de noviembre

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como 'Tony Montana', está dispuesto a recibir una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, luego de declararse culpable por delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas de fuego. El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', también pidió que se tome en cuenta su estado de salud, pues teme pasar el resto de su vida encarcelado y sin volver a ver a sus familiares.

A pocos días de que se defina su situación legal, la defensa del acusado presentó un documento ante una corte federal de Washington en el que considera razonable una sentencia de 240 meses de cárcel, equivalentes a 20 años. Su abogado, Frank Pérez, explicó que esta pena sería adecuada debido a la edad de su cliente y las enfermedades que enfrenta.

El escrito fue acompañado por una carta dirigida a la jueza Beryl A. Howell, en la que Oseguera reconoce los delitos cometidos y ofrece disculpas por las consecuencias de sus actividades. El acusado aseguró que está consciente del daño provocado y que no busca responsabilizar a otras personas por sus decisiones.

“Le escribo con gran respeto y humildad. Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que he cometido errores serios y acepto mi responsabilidad por ellos. Quiero disculparme con la Corte, la sociedad y con todos los afectados por mi conducta”, expresó.

¿Por qué 'Tony Montana' pide recibir solo 20 años de prisión?

La principal preocupación de Antonio Oseguera, de 68 años, es que una condena más larga le impida recuperar su libertad. Actualmente permanece recluido en Alexandria, Virginia, mientras espera que las autoridades estadounidenses determinen los años que deberá cumplir por su participación en actividades del crimen organizado.

Su abogado explicó que el acusado padece enfermedades crónicas y que una sentencia de 30 años prácticamente eliminaría sus posibilidades de salir de prisión con vida. Por ello, solicitó que el tribunal considere sus condiciones médicas y el hecho de que decidió declararse culpable sin llevar el caso a juicio.

El hermano de 'El Mencho' busca cumplir una condena que le permita regresar algún día a México./ RS

En el documento, Frank Pérez señaló que su cliente “no minimiza la gravedad de sus delitos” y destacó que ha reconocido su participación en el tráfico de drogas.

“Ha reconocido su participación de larga data en la venta ilegal de drogas. Asume toda la responsabilidad por su delito y no culpa a nadie más que a sí mismo”, sostuvo el defensor.

Oseguera también habló sobre el temor que le provoca la posibilidad de morir lejos de México. En su mensaje a la jueza aseguró que uno de sus mayores deseos es reunirse nuevamente con sus hijos y pasar con ellos el tiempo que le quede de vida.

“Pronto cumpliré setenta años y padezco varias enfermedades crónicas. Uno de mis mayores temores es morir lejos de mi familia. Amo mucho a mis hijos y a mi familia, y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pasar con ellos los años que me queden de vida”, escribió.

El hermano de 'El Mencho' solicitó que su castigo le permita eventualmente regresar a territorio mexicano, una vez que haya cumplido con sus obligaciones ante la justicia estadounidense.

“Si está dentro de su decisión, le pido que considere imponerme una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”, agregó.

La petición también fue respaldada por familiares de Oseguera. Entre los documentos entregados al tribunal se encuentran cartas de uno de sus hijos y de un sobrino, quienes solicitaron que se considere su situación personal al momento de establecer la pena.

Nemesio Oseguera Cervantes fue líder del CJNG y hermano de Antonio Oseguera, alias 'Tony Montana'./ RS

Antonio Oseguera espera sentencia por narcotráfico en Estados Unidos

El proceso judicial contra 'Tony Montana' dio un paso importante el 31 de julio de 2026, cuando reconoció su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetamina, además del uso de armas de fuego para facilitar las operaciones criminales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Oseguera participó durante años en organizaciones dedicadas al narcotráfico. Primero estuvo relacionado con el Cártel del Milenio, entre 2002 y 2010, y posteriormente se incorporó a las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones lo identificaron como un operador encargado de actividades logísticas y financieras, entre ellas la obtención de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas y la administración de ganancias procedentes de su comercialización en Estados Unidos.

Antonio Oseguera fue detenido en México en diciembre de 2022 y posteriormente trasladado a territorio estadounidense en febrero de 2025, como parte de la entrega de 27 personas vinculadas con organizaciones criminales.