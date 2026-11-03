El político aseguró que los señalamientos forman parte de una campaña política contra su familia / Especial

Andrés Manuel López Beltrán rechazó tener negocios con Jorge Amílcar Olán Aparicio o participar en una red de contrabando de combustibles

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente mediante un video difundido en sus redes sociales para rechazar las acusaciones que lo relacionan con presuntos actos de corrupción y una supuesta red de huachicol fiscal. En su mensaje, negó haber participado en operaciones ilegales relacionadas con combustibles y aseguró que tampoco ha utilizado sus relaciones personales para conseguir contratos gubernamentales.

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El político, conocido también como 'Andy' López Beltrán, sostuvo que las versiones sobre su presunta participación en estos hechos buscan perjudicar su imagen, la de su padre y la del movimiento político que ambos respaldan. Asimismo, señaló a sectores empresariales, propietarios de medios de comunicación y periodistas como responsables de promover lo que considera una campaña de desprestigio.

Durante su intervención, López Beltrán también abordó su relación con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuyo nombre ha aparecido en señalamientos relacionados con contratos públicos. Aunque reconoció conocerlo por amistades en común, rechazó que exista una sociedad comercial entre ambos o que haya intervenido para favorecerlo ante alguna dependencia gubernamental.

Andy López Obrador reapareció públicamente mediante un video difundido en sus redes / Especial

¿Qué dijo el hijo de AMLO sobre las acusaciones de huachicol fiscal?

En el video, Andrés Manuel López Beltrán negó cualquier participación en operaciones relacionadas con el huachicol fiscal, término utilizado para describir esquemas de introducción o comercialización de combustibles mediante irregularidades fiscales y aduaneras, como la declaración de productos distintos para evitar el pago de impuestos.

El hijo del expresidente aseguró que los señalamientos en su contra carecen de sustento y que buscan relacionarlo con actividades ilícitas mediante versiones que, según afirmó, no han sido respaldadas con pruebas.

“Sobre las acusaciones referentes a mi supuesta relación con el llamado huachicol fiscal, también quiero negarlo categóricamente, ya que no tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir y acuso una estrategia de guerra sucia que está tratando, basándose en mentiras, supuestos, difamaciones y mañosas conjeturas de relacionarme con el tema”.

Con esta declaración, López Beltrán rechazó de manera directa las versiones que lo vinculan con el contrabando de combustibles, aunque su posicionamiento no sustituye las investigaciones que, en su caso, puedan realizar las autoridades competentes.

El hijo del expresidente rechazó actos de corrupción y una supuesta red de huachicol fiscal / Especial

El político también negó haber establecido comunicación con exfuncionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en operaciones relacionadas con combustibles, ya fuera mediante llamadas telefónicas, reuniones o cualquier otra vía.

Andrés Manuel López Beltrán acusa una campaña de guerra sucia

Además de responder a las acusaciones relacionadas con el huachicol fiscal, 'Andy' López Beltrán afirmó que existe una campaña política dirigida contra su familia y contra el proyecto de transformación iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje, sostuvo que los ataques provienen de grupos económicos que, desde su perspectiva, buscan recuperar la influencia y los beneficios que tenían antes de la llegada de Morena al Gobierno federal.

Aseguró que los señalamientos en su contra carecen de sustento / Especial

“Todo esto está motivado por un interés político. Esos ataques vienen y son dirigidos porque quienes estaban antes en el poder, y no me refiero a partidos o políticos que simulaban estar al mando del país que simulaban estar al mando del país, sino a las que de verdad mandaban y ejercían el poder: los potentados, los hombres más ricos de México, la oligarquía, los grandes corruptos”, señaló.

López Beltrán también mencionó a empresarios y propietarios de medios de comunicación, entre ellos Ricardo Salinas Pliego, como parte de los sectores a los que atribuye los señalamientos en su contra.

¿Qué relación tiene 'Andy' López Beltrán con Jorge Amílcar Olán Aparicio?

Otro de los temas que abordó en su video fue su vínculo con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario cuyo nombre ha sido mencionado en controversias relacionadas con contratos gubernamentales.

López Beltrán reconoció que conoce al empresario, pero explicó que el contacto surgió por relaciones personales y no por actividades comerciales. Según su versión, la esposa de Olán Aparicio fue compañera suya durante la primaria, circunstancia que habría propiciado la relación entre ambos.

Para rechazar las versiones sobre una posible sociedad empresarial, el hijo del expresidente declaró: “NO tenemos ninguna relación con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio”.

Asimismo, recordó que en julio de 2024 ya había emitido un posicionamiento para rechazar las acusaciones relacionadas con el empresario. El político insistió en que no ha utilizado su cercanía con figuras del Gobierno para gestionar contratos o recursos públicos en beneficio de particulares.

“En ningún momento hemos recomendando o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarse con contratos o presupuesto público las múltiples instituciones y niveles de gobierno”.

Hijo de AMLO niega tener prestanombres o utilizar influencias políticas

En otra parte de su mensaje, Andrés Manuel López Beltrán rechazó las acusaciones sobre presuntas relaciones de complicidad, enriquecimiento indebido y utilización de terceros para obtener beneficios económicos.

El político aseguró que no posee propiedades de lujo ni recursos ocultos en el extranjero, y afirmó que quienes lo señalan no han presentado elementos suficientes para demostrar las acusaciones.

“Sobre sus mentiras, columnas e insultos, quiero aclarar que nosotros no somos corruptos como ellos, que a diferencia de ellos, no poseemos riquezas, opulentas propiedades ni dinero en el extranjero. Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”.

¿Por qué mencionó al FBI y a un detenido en Argentina?

Uno de los señalamientos más delicados realizados por López Beltrán estuvo relacionado con una entrevista televisiva a una persona presuntamente involucrada en una red de huachicol fiscal.

De acuerdo con su versión, el entrevistado fue detenido en Argentina y posteriormente habría recibido una propuesta de agentes estadounidenses para colaborar con investigaciones relacionadas con México.

El hijo del expresidente aseguró que dicha colaboración estaría dirigida a obtener declaraciones en su contra y contra su padre.

“Quien me menciona y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba fue detenido en Argentina y hasta allá fueron agentes estadunidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a familia a cambio de colaborar con un país extranjero en contra mía, de Andrés Manuel López Obrador y en contra del gobierno de México”, señaló.

No obstante, la supuesta intervención del FBI y el presunto ofrecimiento de inmunidad son afirmaciones de López Beltrán que requieren corroboración independiente. La información proporcionada no incluye documentos oficiales que permitan confirmar esas circunstancias.