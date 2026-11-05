Suspenden trámites de licencias y permisos en CDMX: ¿a quiénes afecta y cuándo se reanudan?

Semovi suspenderá trámites del 5 al 10 de noviembre. / iStock

La Semovi anunció una suspensión temporal de servicios por mantenimiento de sus sistemas informáticos. Conoce qué trámites estarán detenidos y quiénes deberán esperar

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) suspenderá temporalmente algunos trámites relacionados con licencias, revista vehicular y control vehicular del 5 al 10 de noviembre de 2026. La medida afectará a concesionarios del transporte público de Ruta y taxis, por lo que no representa un cierre generalizado de los servicios para automovilistas particulares.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la interrupción responde a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos que permiten realizar estos procedimientos administrativos.

La Semovi informó que la atención habitual se reanudará el miércoles 11 de noviembre, por lo que las personas que tienen pendientes relacionados con sus concesiones deberán considerar estas fechas para evitar contratiempos.

¿A quiénes afecta la suspensión de trámites en CDMX?

La suspensión anunciada por la Secretaría de Movilidad está dirigida específicamente a las personas concesionarias que prestan servicios de transporte público en dos modalidades: Transporte público de pasajeros (Ruta): concesionarios que operan unidades de transporte colectivo.

Transporte público individual de pasajeros (Taxi): personas que cuentan con una concesión para ofrecer el servicio de transporte en taxi. Para estos sectores estarán suspendidos los servicios relacionados con la revista vehicular, licencias y control vehicular durante el periodo establecido. La medida forma parte de los trabajos de mantenimiento de las plataformas informáticas de la dependencia, que respaldan distintos procedimientos administrativos para la operación del transporte público.

Taxistas deberán esperar para realizar algunos trámites. / iStock

¿Se suspende el trámite de licencia para automovilistas particulares?

Una de las dudas que puede surgir entre los conductores es si también podrán realizarse trámites para obtener o renovar una licencia de conducir para vehículos particulares.

Sin embargo, el aviso de la Semovi no establece una suspensión general de las licencias para automovilistas particulares.

La interrupción está enfocada en los servicios administrativos que utilizan los concesionarios del transporte público de Ruta y taxis. Por ello, quienes necesiten tramitar o renovar su licencia particular deberán consultar los canales oficiales de la Secretaría para confirmar la disponibilidad del servicio.

Es importante distinguir entre los procedimientos dirigidos a concesionarios del transporte público y los trámites habituales para conductores particulares, pues el comunicado no anuncia el cierre generalizado de los módulos de atención.

La suspensión no contempla todas las licencias particulares. / iStock

¿Cuándo se reanudan los trámites de la Semovi en CDMX?

La suspensión de servicios comenzó este jueves 5 de noviembre y permanecerá hasta el martes 10 del mismo mes. Este es el calendario que deberán considerar los concesionarios afectados: Jueves 5 de noviembre: comienza la suspensión de los servicios.

Del 5 al 10 de noviembre: continúan los trabajos de mantenimiento y la interrupción de los trámites señalados.

Miércoles 11 de noviembre: se reanuda la atención habitual. La Secretaría de Movilidad pidió considerar este periodo de mantenimiento y agradeció la comprensión de las personas concesionarias.

¿Por qué suspenderán los trámites de licencias y control vehicular?

La dependencia capitalina explicó que la interrupción obedece a trabajos de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a los servicios administrativos relacionados con el transporte público.

Por esta razón, los concesionarios de Ruta y taxis deberán tomar previsiones si tienen pendiente algún procedimiento de revista vehicular, licencias o control vehicular.