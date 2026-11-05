¿La Xbox más extraña? Crean consola con forma de cocodrilo inspirada en GTA 6 y puede ser tuya

La Xbox Series X-Bite mide más de 1.5 metros, tiene un control con marcas de mordidas y funciona como una consola convencional

Una consola de videojuegos dentro de un enorme caimán, con ojos verdes y un control atrapado entre sus mandíbulas, es la nueva creación con la que Xbox busca sorprender a los aficionados de los videojuegos. La compañía presentó la Xbox Series X-Bite, una edición especial que destaca por su apariencia de reptil y que ha llamado la atención por su relación temática con el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6).

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El dispositivo fue anunciado el pasado 3 de noviembre y, aunque parece una escultura diseñada para una exhibición, en su interior tiene una Xbox Series X completamente funcional. La pieza mide más de cinco pies de largo, equivalentes a poco más de 1.5 metros, y fue elaborada con materiales especiales para recrear la apariencia de un caimán. Lo más interesante es que Microsoft solamente fabricó una unidad y decidió regalarla mediante una dinámica en redes sociales.

Xbox presentó una consola gigante con apariencia de caimán / Especial

La presentación coincide con la expectativa por el estreno de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre. La apariencia del reptil recuerda a los animales que habitan en Florida, estado estadounidense que sirve de inspiración para Leonida, el territorio ficticio donde se desarrolla la nueva aventura de Rockstar Games. Sin embargo, Xbox no ha presentado oficialmente la consola como una colaboración con el estudio desarrollador.

Microsoft regalará la única unidad mediante un sorteo / Especial

¿Cómo es la Xbox Series X-Bite con forma de cocodrilo?

La Xbox Series X-Bite rompe con el diseño tradicional de las consolas, pues en lugar de una estructura rectangular, su hardware se encuentra dentro de una figura de caimán de tamaño considerable. El cuerpo del animal presenta una textura que imita la piel del reptil, mientras que su interior incorpora iluminación para destacar el símbolo de Xbox.

Uno de los detalles más curiosos está en su cabeza, donde los ojos muestran el característico color verde de la marca y pupilas inspiradas en su logotipo. Además, la boca permanece abierta para sostener un control inalámbrico personalizado, decorado con marcas que simulan las mordidas del animal. El resultado combina la apariencia de una criatura realista con elementos reconocibles de la consola.

La Xbox Series X-Bite mide más de 1.5 metros de largo / Especial

Para desarrollar esta edición especial, Microsoft trabajó con John Nolan Studio, una empresa especializada en efectos prácticos, esculturas y animatrónica que ha participado en producciones como The Witcher y Jurassic World Dominion. La compañía utilizó técnicas de modelado tridimensional, escultura y fabricación para construir una pieza que pudiera funcionar como objeto de colección y dispositivo de videojuegos. Xbox aclaró que no se utilizaron animales reales para su elaboración.

¿Cómo participar en el sorteo de la Xbox Series X-Bite?

La consola no llegará a tiendas ni estará disponible como una edición comercial. Solo existe una Xbox Series X-Bite, por lo que Microsoft organizó un sorteo gratuito para elegir a la persona que se quedará con esta pieza.

De acuerdo con las condiciones anunciadas por Xbox, los interesados deben seguir estos pasos: Seguir la cuenta oficial @Xbox en X, Instagram o TikTok. Compartir la publicación oficial correspondiente al sorteo. Agregar manualmente el hashtag #XbiteSweepstakes. Mantener pública la cuenta utilizada para que los organizadores puedan comprobar la participación.

La promoción comenzó el 3 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del Pacífico, y terminará el 10 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, bajo el mismo horario. La persona seleccionada tendrá un plazo de 48 horas para responder a la notificación y reclamar el premio.

¿Se puede ganar la Xbox cocodrilo desde México?

Aunque la consola ha despertado interés entre jugadores de diferentes países, los residentes de México no pueden participar en el sorteo, de acuerdo con las restricciones territoriales anunciadas por Microsoft.

La dinámica está dirigida a personas mayores de 18 años que cumplan con los requisitos de residencia establecidos en las reglas oficiales de la promoción estadounidense. Por ello, seguir la cuenta de Xbox y compartir la publicación desde México no garantiza una participación válida.