GTA VI: ¿cuándo podrás descargarlo antes de su lanzamiento y cuánto espacio necesitarás?

GTA VI permitirá a los jugadores descargar el videojuego antes de su lanzamiento oficial en noviembre. / PlayStation

Rockstar Games confirmó la fecha en que los jugadores podrán descargar anticipadamente Grand Theft Auto VI. La precarga estará disponible para PS5 y Xbox Series X|S, pero necesitarás liberar bastante espacio en tu consola

La espera por Grand Theft Auto VI (GTA VI) está cada vez más cerca de terminar. Rockstar Games confirmó cuándo comenzará la descarga anticipada del videojuego, una opción que permitirá a los jugadores instalarlo antes de su estreno mundial y evitar largas esperas el día de lanzamiento.

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De acuerdo con la información oficial de la compañía, la precarga digital comenzará el martes 10 de noviembre de 2026 para quienes hayan reservado el título en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Sin embargo, los usuarios deberán preparar sus consolas, pues el videojuego requerirá hasta 212 GB de espacio disponible, dependiendo del dispositivo.

¿A qué hora podrás descargar GTA VI en México?

Los horarios de precarga serán diferentes según la plataforma: PlayStation 5: la descarga comenzará el 10 de noviembre a las 00:00 horas, tiempo local de cada región.

Xbox Series X|S: estará disponible globalmente el 10 de noviembre a las 00:00 GMT, lo que corresponde a las 18:00 horas del lunes 9 de noviembre en el centro de México. Para realizar la descarga anticipada será necesario contar con una reserva digital del videojuego.

Los usuarios también podrán activar las descargas automáticas para que la instalación comience cuando se habilite la precarga, sin necesidad de iniciar el proceso manualmente.

¿Cuánto espacio necesitarás para instalar GTA VI?

Uno de los aspectos que más deberán considerar los jugadores es el almacenamiento. Rockstar Games informó que GTA VI necesitará hasta 212 GB de espacio libre, aunque la cantidad puede variar dependiendo de la consola.

Por ello, se recomienda revisar la memoria disponible y eliminar archivos o videojuegos que ya no se utilicen para evitar contratiempos durante la instalación.

Rockstar Games confirmó la fecha de precarga de Grand Theft Auto VI para PS5 y Xbox Series X|S. / Especial

¿Cuándo sale oficialmente GTA VI?

Aunque los jugadores podrán descargarlo desde el 10 de noviembre, esto no significa que tendrán acceso anticipado a la aventura.

El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI está programado para el jueves 19 de noviembre de 2026, fecha en la que se desbloqueará el acceso al videojuego.

El título llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, Rockstar Games no ha anunciado una versión para PC.

Así, quienes realicen la precarga podrán tener el videojuego instalado con anticipación y comenzar a jugar en cuanto se habilite oficialmente.GTA VI: ¿cuándo podrás descargarlo antes de su lanzamiento y cuánto espacio necesitarás?