La directora de 14ymedio perdió contacto con su redacción este jueves 5 de noviembre, minutos después de salir de casa

La alarma en torno a Yoani Sánchez comenzó con un aviso de apenas unas palabras. La periodista cubana salió de casa la mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 y, poco después, comunicó a sus compañeros que había sido interceptada. Desde ese momento, la redacción del diario digital que dirige, 14ymedio, denunció que no podía localizarla y atribuyó su retención a agentes de la policía política de Cuba.

El recorrido que tenía previsto era corto: comprar algunos productos en un mercado próximo a su vivienda del barrio de Nuevo Vedado, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución. Según relató su propio medio, Sánchez partió alrededor de las 9:30 horas después de avisar que volvería enseguida. Aproximadamente 10 minutos más tarde envió el mensaje de alerta, último contacto del que informó la publicación.

¿Qué se sabe de la detención de Yoani Sánchez en La Habana?

La información disponible procede principalmente de la denuncia de 14ymedio, que calificó lo sucedido como un secuestro. Otros reportes difundidos este jueves retomaron el caso, aunque no se ha informado oficialmente dónde fue trasladada, si existe alguna acusación en su contra o cuándo podría recuperar la libertad. La falta de una explicación pública impide establecer las condiciones precisas en las que permanece.

La noticia alcanzó rápidamente a medios y organizaciones de defensa de la libertad de expresión debido a la trayectoria de Sánchez y a los antecedentes de vigilancia que han denunciado periodistas independientes en la isla. La comunicadora es una de las voces cubanas con mayor proyección internacional y su desaparición del contacto habitual con la redacción provocó nuevas inquietudes sobre las garantías para ejercer el oficio.

Compañeros de Yoani Sánchez denunciaron que perdieron contacto con ella después de que saliera de su domicilio en La Habana./ RS

Otros periodistas detenidos en Cuba durante la misma semana

El caso se produjo después de la detención de Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, el lunes 2 de noviembre en La Habana. De acuerdo con su denuncia, agentes policiales lo esposaron y trasladaron en una patrulla. Fue liberado horas después, pero afirmó que le retiraron equipos de trabajo, le impusieron una multa vinculada con sus publicaciones en redes sociales y le advirtieron sobre la posibilidad de ir a prisión.

Un día después, el martes 3 de noviembre, fue detenida Camila Acosta, reportera de CubaNet y corresponsal del periódico español ABC. La periodista permaneció más de ocho horas bajo custodia de agentes de la Seguridad del Estado. Tras quedar libre, denunció que su teléfono había sido inutilizado y que recibió un documento de advertencia relacionado con la difusión de imágenes de funcionarios públicos.

Sánchez, nacida en La Habana en 1975, alcanzó notoriedad con el blog Generación Y, lanzado en 2007. En mayo de 2014 fundó 14ymedio, un sitio dedicado a informar sobre la actualidad política, económica y social cubana. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital de 2008 y su inclusión ese mismo año en la lista de las cien personas más influyentes de la revista Time.