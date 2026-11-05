El ISSSTE cuenta con el Código Morado para atender emergencias relacionadas con la salud mental./istock

El protocolo ofrece atención inmediata y especializada ante emergencias de salud mental, incluidos episodios de ansiedad grave, depresión y riesgo suicida

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con el Código Morado, un protocolo de atención inmediata para personas que atraviesan una crisis emocional o una emergencia relacionada con su salud mental. El mecanismo busca facilitar la intervención de personal especializado y atender situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de una persona.

Este servicio contempla casos que requieren atención urgente, entre ellos aquellos relacionados con el riesgo suicida. Una de sus características principales es que no está limitado a los afiliados al instituto: también pueden solicitar atención las personas que no cuentan con derechohabiencia. Una vez que la persona recibe atención inicial y se encuentra estabilizada, el personal correspondiente determina el seguimiento de acuerdo con sus necesidades.

El protocolo contempla crisis de ansiedad, depresión grave y situaciones de riesgo suicida./especial

¿En qué casos se activa el Código Morado del ISSSTE?

El protocolo está diseñado para responder ante distintas emergencias de salud mental que requieren valoración e intervención inmediata. Entre las situaciones contempladas se encuentran: Crisis de ansiedad: episodios intensos de angustia que necesitan atención.

Depresión grave: situaciones en las que el estado emocional representa un riesgo para la persona.

Agitación psicomotriz: alteraciones importantes en el comportamiento y la actividad motora.

Ideación suicida: pensamientos relacionados con quitarse la vida.

Alteraciones graves del estado mental: cambios que requieren una valoración especializada urgente.

Ante cualquiera de estas situaciones, buscar ayuda profesional puede ser fundamental para proteger a la persona y facilitar su estabilización. No es necesario esperar a que la crisis empeore para solicitar atención.

¿Cómo solicitar información sobre el Código Morado?

Las personas que necesitan conocer más sobre el protocolo pueden comunicarse directamente con el ISSSTE a través del correo electrónico saludmental@issste.gob.mx.

El instituto señala que la atención de las urgencias contempladas en el Código Morado está disponible tanto para derechohabientes como para personas que no están afiliadas. Por ello, no contar con seguridad social en el ISSSTE no debe ser un impedimento para buscar ayuda ante una emergencia de salud mental.

Si una persona enfrenta un peligro inmediato o presenta riesgo suicida, es importante acudir a un servicio de urgencias o llamar al 911. Cuando sea posible hacerlo de manera segura, se recomienda acompañarla y evitar que permanezca sola mientras recibe ayuda profesional.

¿Por qué es importante atender una crisis de salud mental?