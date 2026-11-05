La actriz y modelo estadounidense falleció el 4 de noviembre en un hospital de Los Ángeles, luego de sufrir una emergencia cardiaca

La actriz y modelo estadounidense Kimmarie Johnson, conocida por sus participaciones en la serie juvenil Beverly Hills, 90210 y la película Hey, ¿dónde está mi auto?, murió a los 50 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott, quien compartió detalles sobre el problema de salud que enfrentó en los últimos días.

De acuerdo con la información difundida por N+, Johnson sufrió una emergencia relacionada con el corazón el pasado 27 de octubre, cuando se encontraba en su domicilio en Los Ángeles, California. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai, donde permaneció internada. Tras su ingreso, los médicos le diagnosticaron un aneurisma cardiaco. Luego de varios días de hospitalización, la actriz falleció el 4 de noviembre de 2026.

La actriz fue diagnosticada con un aneurisma después de sufrir una emergencia cardiaca./especial

¿Qué le pasó a Kimmarie Johnson?

La emergencia médica ocurrió en su casa, en Los Ángeles. Según la información compartida por su sobrina, el problema comenzó el 27 de octubre y requirió atención hospitalaria inmediata. Johnson fue trasladada al Cedars-Sinai, donde recibió atención médica. Sin embargo, su estado de salud no mejoró y murió días después. Hasta el momento, la información difundida señala el aneurisma cardiaco como el diagnóstico relacionado con su fallecimiento.

Johnson interpretó a Judy en un episodio de la serie Beverly Hills, 90210 en 1998./especial

¿Quién fue Kimmarie Johnson y en qué películas y series participó?

Kimmarie Johnson nació el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Además de trabajar como actriz, desarrolló una carrera como modelo y participó en certámenes de belleza.

Uno de sus trabajos más conocidos fue su aparición en la serie Beverly Hills, 90210 , donde interpretó a Judy en un episodio transmitido en 1998. La producción se convirtió en uno de los títulos juveniles más populares de la televisión estadounidense.

También participó en otras producciones, entre ellas la serie V.I.P. y la comedia Hey, ¿dónde está mi auto? , estrenada en el año 2000 y protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott.