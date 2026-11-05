Conoce cuáles son las opciones más económicas y qué debes revisar antes de contratar / Magnific

La Procuraduría Federal del Consumidor comparó los costos de las principales plataformas de películas, series y música

Tener acceso a películas, series, documentales y música desde el celular o la televisión se ha convertido en parte del entretenimiento cotidiano de millones de mexicanos. Sin embargo, contratar varias plataformas de streaming puede representar un gasto considerable al mes, especialmente cuando se acumulan suscripciones que no siempre se utilizan. Para ayudar a los consumidores a elegir, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una comparación de precios y características de los principales servicios disponibles en México.

El análisis forma parte de la edición de noviembre de 2026 de la revista Brújula de Compra, donde la dependencia revisó cuánto cuestan las suscripciones de video y música, así como los beneficios que ofrecen. Entre los aspectos considerados se encuentran los pagos mensuales y anuales, la posibilidad de descargar contenido, el número de dispositivos que pueden utilizarse simultáneamente y las condiciones de cada plan.

De acuerdo con los precios incluidos en la comparación, las mensualidades de los servicios de video seleccionados van de 89 a 219 pesos, mientras que algunas de las plataformas musicales más conocidas tienen una tarifa individual de 139 pesos mensuales. Aunque las diferencias pueden parecer pequeñas, el gasto aumenta cuando una persona mantiene activas varias aplicaciones durante todo el año.

Profeco comparó los precios de las principales plataformas de streaming en México / Magnific

¿Cuánto cuestan Netflix, Disney+, HBO Max y otras plataformas de streaming?

La comparación de Profeco muestra que existen alternativas para diferentes presupuestos. Entre las opciones de menor precio aparece Curiosity Stream, con una mensualidad de 89 pesos, seguida de Prime Video, que cuesta 99 pesos al mes, y Claro Video, con una tarifa de 115 pesos mensuales.

En el caso de las plataformas con mayor presencia en el mercado, los precios dependen del plan contratado. HBO Max Básico con anuncios cuesta 119 pesos al mes, mientras que Netflix Estándar con anuncios tiene un precio de 139 pesos. Por su parte, Disney+ Estándar con anuncios alcanza los 159 pesos mensuales, de acuerdo con la información presentada por la dependencia.

Netflix, Disney+ y Prime Video ofrecen planes con diferentes mensualidades / Magnific

Para facilitar la comparación, estos son los costos mensuales incluidos en el análisis: Plataforma Precio mensual Curiosity Stream $89 Prime Video $99 Claro Video $115 HBO Max Básico con anuncios $119 Crunchyroll Fan $129 Netflix Estándar con anuncios $139 Paramount+ Estándar $149 ViX Premium $149 Disney+ Estándar con anuncios $159 Apple TV $199 MUBI $219

Precios de referencia reportados en la comparación de Profeco de noviembre de 2026. Corresponden a los planes indicados y pueden cambiar según la plataforma o promoción.

Tener varias suscripciones puede representar un gasto considerable al año / Magnific

¿Qué plataformas de streaming ofrecen planes anuales más baratos?

Una de las recomendaciones para quienes desean reducir sus gastos es revisar si las plataformas ofrecen suscripciones anuales, pues algunas permiten pagar menos que al mantener el servicio durante 12 meses consecutivos.

Por ejemplo, Prime Video tiene un costo anual de 899 pesos, frente a los mil 188 pesos que representaría pagar su mensualidad de 99 pesos durante todo un año. Esto supone una diferencia de 289 pesos, siempre que el usuario mantenga la suscripción durante los 12 meses.

Otros servicios también presentan diferencias entre el pago mensual y anual. Curiosity Stream cuesta 715 pesos al año, mientras que Crunchyroll Fan tiene una tarifa anual de 919 pesos. En el caso de Paramount+ Estándar, el precio anual es de mil 339 pesos, y ViX Premium ofrece una suscripción de mil 199 pesos por año.

Sin embargo, antes de elegir una modalidad anual, conviene considerar si realmente se utilizará la plataforma durante todo ese periodo. Si una persona únicamente desea ver una serie o seguir una temporada específica, podría resultar más conveniente contratar el servicio por un mes y cancelarlo después.

¿Cuánto gastarías al mes si tienes varias plataformas de streaming?

Para dimensionar el impacto de estas suscripciones en el presupuesto familiar, basta con sumar los precios de algunos de los servicios más populares. Una persona que tenga contratados Netflix Estándar con anuncios, Disney+ Estándar con anuncios, Prime Video y HBO Max Básico con anuncios pagaría lo siguiente:

Calculadora de suscripciones Netflix · $139 Disney+ · $159 Prime Video · $99 HBO Max · $119 Spotify · $139 Apple Music · $139 ViX Premium · $149 MUBI · $219 Gasto mensual $516 Gasto anual estimado $6,192

Selecciona las plataformas que utilizas. Cálculo basado en mensualidades constantes, sin promociones ni descuentos anuales. En ese ejemplo, el gasto alcanza 516 pesos mensuales, equivalentes a 6 mil 192 pesos al año, sin incluir servicios de música, televisión de paga o videojuegos.