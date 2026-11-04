Consulta las placas, engomados y hologramas que tienen prohibido circular este jueves en la Ciudad de México y el Estado de México para evitar multas

Si tienes planeado utilizar tu automóvil este jueves 5 de noviembre de 2026, es importante revisar si podrás circular por las calles de la Ciudad de México y el Estado de México. El programa Hoy No Circula continuará con las restricciones habituales para determinados vehículos, por lo que algunos conductores deberán buscar otra alternativa de transporte para evitar sanciones económicas.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este jueves deberán suspender su circulación los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 o 2. La medida forma parte de las acciones para disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas donde se aplica el programa.

¿Qué autos no circulan el jueves 5 de noviembre de 2026?

Las restricciones comenzarán a las 5:00 de la mañana y terminarán a las 22:00 horas, periodo durante el cual los vehículos que cumplan con las características señaladas no podrán transitar en las zonas donde opera el programa. La disposición se mantiene independientemente del modelo o marca del automóvil, ya que se determina por el holograma de verificación y la terminación de las placas.

Por otro lado, los automóviles con hologramas 0 y 00 podrán circular con normalidad, siempre que no se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental. También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la acreditación correspondiente, así como determinadas unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y vehículos destinados a personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos.

En el caso de los vehículos con placas foráneas, los propietarios deben considerar restricciones adicionales. Aquellos que no cuentan con una verificación reconocida por las autoridades ambientales tienen limitaciones de circulación de lunes a viernes, entre las 5:00 y las 11:00 horas, además de las disposiciones que les correspondan por terminación de placa y holograma.

Los vehículos con placas terminación 1 y 2 y holograma 1 o 2 deberán descansar este jueves./ SSC

Multas por incumplir el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México incluidos en las disposiciones ambientales vigentes. Los conductores que ignoren las restricciones pueden recibir una multa de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la capital, equivalente en 2026 a cantidades de entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos.

En territorio mexiquense también existen sanciones para quienes circulen durante su día de descanso, por lo que es recomendable consultar las reglas correspondientes al municipio por el que se transitará. Las autoridades pueden aplicar medidas adicionales dependiendo de la infracción y de la normativa local.