Noviembre puede ser una oportunidad para renovar los espacios, cerrar ciclos y prepararse para recibir nuevas oportunidades antes de que termine el año. De acuerdo con el Feng Shui, la manera en que se organiza el hogar influye en el equilibrio entre las personas y su entorno. Por ello, realizar algunos cambios durante los primeros días del mes puede convertirse en una forma simbólica de atraer prosperidad y buena fortuna.
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Esta antigua filosofía china considera que elementos como la limpieza, los colores, las plantas y la distribución de los objetos tienen un significado especial. Si buscas darle la bienvenida a noviembre con una intención de abundancia, existen tres rituales sencillos que puedes realizar en casa y sin gastar demasiado dinero.
1. Limpia la entrada de tu casa para recibir nuevas oportunidades
Uno de los principios del Feng Shui consiste en mantener despejada la entrada del hogar, ya que se considera el punto por donde ingresa la energía positiva, conocida como chi. Para realizar este ritual, limpia la puerta principal, sacude los muebles cercanos y retira zapatos, cajas u objetos que dificulten el paso.
Como complemento, puedes colocar una planta saludable cerca de la entrada o añadir un detalle decorativo en tonos verdes. La intención es abrir espacio simbólicamente para recibir nuevas oportunidades, prosperidad y buenas noticias durante noviembre.
2. Enciende una vela para renovar la energía
Las velas representan la luz, la transformación y la claridad. Para este ritual, elige una vela blanca si buscas simbolizar paz y armonía, o una dorada si deseas enfocar tus intenciones en la abundancia y el éxito.
Colócala sobre una superficie estable y segura, lejos de materiales inflamables. Al encenderla, dedica unos minutos a pensar en aquello que deseas conseguir durante el mes. Puedes acompañar el momento con una afirmación como: “Recibo este nuevo mes con gratitud, tranquilidad y oportunidades para crecer”.
3. Coloca monedas en un recipiente para atraer prosperidad económica
Si deseas enfocar tus intenciones en la estabilidad financiera, este ritual consiste en colocar algunas monedas limpias dentro de un recipiente pequeño, preferentemente de color rojo o dorado.
Después, ubícalo en un espacio ordenado de tu casa y establece una intención relacionada con el ahorro, el trabajo o la prosperidad. Dentro del Feng Shui, las monedas representan la riqueza, mientras que los tonos rojos y dorados se relacionan simbólicamente con la abundancia y la buena fortuna.
Los tres rituales pueden realizarse durante los primeros días de noviembre como una manera de comenzar el mes con objetivos claros y una actitud positiva. Aunque estas prácticas forman parte de una tradición simbólica y no garantizan resultados económicos o cambios en la suerte, pueden servir como un momento para ordenar el hogar y reflexionar sobre las metas personales.