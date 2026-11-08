La madre de Mariana Garza, exintegrante de Timbiriche, se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México. Su familia y amigos del medio artístico difundieron una convocatoria para conseguir donadores de sangre

La actriz Ana Silvia Garza Alardín atraviesa un momento complicado de salud, situación que llevó a su hija, Mariana Garza, a solicitar apoyo a través de redes sociales. La petición busca reunir personas que puedan donar sangre para contribuir con su atención médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México.

El llamado comenzó a circular el 6 de noviembre de 2026 y rápidamente recibió el respaldo de familiares y figuras del espectáculo. Aunque la noticia generó preocupación entre sus seguidores, hasta el momento no se han revelado públicamente las razones específicas por las que la actriz necesita las donaciones ni un diagnóstico sobre su hospitalización actual.

¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza y cuál es su estado de salud?

La preocupación por la actriz también está relacionada con un problema pulmonar que enfrentó en 2025. En aquel momento, Ana Silvia contó que sufrió un neumotórax, una complicación en la que entra aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica, lo que puede provocar que este órgano colapse parcial o totalmente.

Durante una entrevista, la actriz relató que el problema afectó su pulmón derecho y puso en riesgo su vida. También explicó que su estado físico se deterioró considerablemente, al grado de llegar a pesar alrededor de 40 kilogramos. Sin embargo, logró recuperarse de aquel episodio. Es importante señalar que no se ha confirmado que este antecedente sea la causa de su actual hospitalización. Así mismo compañeros piden donadores.

Mariana Garza pidió apoyo para conseguir donadores de sangre para su mamá./Especial

¿Dónde donar sangre para Ana Silvia Garza?

De acuerdo con la convocatoria difundida por sus familiares y compañeros, las personas interesadas pueden acudir al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México, e indicar que la donación es para Ana Silvia Garza.