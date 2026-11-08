Hasta el momento, no se conocen las causas oficiales del presunto congelamiento de las cuentas bancarias de Kimberly Irene./ RS

La integrante de Las Perdidas aseguró que no tiene ni 30 mil pesos disponibles y que un abogado le pide 600 mil pesos para ayudarla a resolver su situación fiscal

La influencer, conocida como “La Más Preciosa”, habló de las dificultades económicas que enfrenta luego de enterarse de que sus cuentas bancarias estaban congeladas. Durante una transmisión en vivo, atribuyó la retención de su dinero al Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque no presentó detalles sobre el origen del procedimiento.

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La integrante de Las Perdidas compartió la situación con sus seguidores al explicar por qué necesita buscar nuevas fuentes de ingreso. En lugar de anunciar una pausa en su trabajo, dijo que planea intensificar sus actividades en redes sociales para cubrir sus gastos mientras intenta resolver el problema. No precisó la cantidad total de sus ahorros ni la fecha en que perdió acceso a las cuentas.

En la conversación recordó lo que, según dijo, le informaron sobre sus recursos: “Me congelaron mis cuentas y luego me dijeron que todo lo que yo tenía, el SAT se lo quedó”. La declaración refleja lo que Kimberly afirma haber recibido como explicación, pero no equivale a una confirmación oficial de que la autoridad fiscal haya confiscado definitivamente ese dinero.

La creadora de contenido atraviesa un momento complicado tras la reciente muerte de su madre y los problemas con sus cuentas./ RS

¿Por qué Kimberly “La Más Preciosa” tiene sus cuentas congeladas?

El motivo del bloqueo todavía no está aclarado públicamente. Kimberly no mencionó un adeudo concreto, una resolución administrativa ni el banco involucrado. Por ello, con la información que ella dio a conocer no es posible establecer si se trata de una medida de cobro, una revisión de sus cuentas o un procedimiento distinto. Tampoco se conoce una postura oficial del SAT sobre su caso.

Lo que sí detalló fue el costo que implicaría buscar ayuda profesional. “Vamos a tomar a un licenciado, pero el licenciado me pide 600 mil pesos. Ahorita yo no tengo ni 30 mil pesos en cuenta porque me absorbieron todo”, comentó. De acuerdo con su relato, esos honorarios representan un obstáculo inmediato, pues asegura no disponer del dinero necesario para iniciar la asesoría.

Algunos seguidores le sugirieron acudir a Wendy Guevara, su compañera de Las Perdidas y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México. Kimberly respondió que Wendy habría pasado por una experiencia similar, pero no explicó en qué consistió ni si ambas han conversado sobre una posible ayuda. Esa referencia, por tanto, quedó únicamente como parte de lo dicho en la transmisión.

Kimberly apuesta por TikTok mientras busca resolver el problema

Además del asunto económico, la influencer recordó la pérdida reciente de su madre y reconoció que atraviesa una etapa difícil. “Es mucho dinero, mucho dinero que yo no tengo. Y no sé qué voy a hacer, hermanas, de verdad. Obviamente trabajando, pero también tengo mis cosas”, expresó al hablar de los gastos que debe enfrentar y de la incertidumbre que le provoca no contar con sus ahorros.