El frío y las lluvias marcarán el inicio de la segunda semana de noviembre de 2026 en México. A partir del lunes 9, el frente frío número 4 y otros sistemas atmosféricos influirán en el tiempo de varias regiones, con chubascos, viento y un descenso de temperatura más notable en zonas montañosas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé mínimas de hasta -5 grados Celsius en áreas serranas, por lo que conviene distinguir las condiciones de esas comunidades de las que se esperan en el resto de cada estado.
Frío intenso del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre: lista de estados afectados
El lunes 9 de noviembre, el frente frío 4 permanecerá con características estacionarias sobre el oriente del territorio nacional e interactuará con un canal de baja presión. La humedad procedente de distintos cuerpos de agua y la presencia de una vaguada en niveles altos favorecerán precipitaciones en el norte, centro, sur y sureste, así como en la península de Yucatán. La masa de aire frío mantendrá un ambiente más fresco en el norte y noreste, aunque los valores bajo cero más destacados se pronostican para las madrugadas posteriores.
En el inicio de la semana, el pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, según el escenario descrito para el lunes. También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La intensidad y distribución podrán cambiar conforme se actualicen los avisos oficiales.
El viento será otro factor a considerar el lunes 9, especialmente en la costa de Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. En distintas entidades del centro y norte también podrían presentarse ráfagas de 30 a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden reducir la sensación térmica y complicar los recorridos por carretera, sobre todo donde coincidan con lluvia o bancos de niebla.
¿Qué días hará más frío y en qué estados?
Las madrugadas del martes 10 y miércoles 11 de noviembre concentran los primeros avisos de temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la madrugada del miércoles también se consideran registros de 0 a 5 grados en áreas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. No significa que las capitales de esas entidades alcancen las mismas temperaturas: la alerta se refiere específicamente a regiones elevadas.
Durante el miércoles 11 y la madrugada del jueves 12, persistirá el potencial de heladas en partes de las sierras del norte. El pronóstico extendido también incorpora a Baja California entre las entidades con posibles mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada del jueves. En Chihuahua y Durango el ambiente muy frío podría prolongarse hacia la madrugada del viernes 13, sujeto a la evolución de los sistemas atmosféricos y a las actualizaciones del SMN.
Lluvias intensas y precauciones para el resto de la semana
El martes 10, el sistema frontal continuará favoreciendo lluvia en el oriente de México, con precipitaciones fuertes previstas en Tamaulipas y Veracruz. Hacia el miércoles 11, el escenario puede intensificarse en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros; Querétaro e Hidalgo podrían tener lluvias de 25 a 50 milímetros. Para zonas del Valle de México también se contemplan precipitaciones, aunque no necesariamente con la misma intensidad que en el litoral del Golfo.