Del 9 al 13 de noviembre habrá frío de hasta -5 grados en estos estados

El frente frío 4 favorecerá lluvias desde el lunes 9 de noviembre; Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas bajo cero en sus sierras durante las madrugadas siguientes

El frío y las lluvias marcarán el inicio de la segunda semana de noviembre de 2026 en México. A partir del lunes 9, el frente frío número 4 y otros sistemas atmosféricos influirán en el tiempo de varias regiones, con chubascos, viento y un descenso de temperatura más notable en zonas montañosas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé mínimas de hasta -5 grados Celsius en áreas serranas, por lo que conviene distinguir las condiciones de esas comunidades de las que se esperan en el resto de cada estado.

Podría interesarte Contra Frío intenso del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre: lista de estados afectados

El lunes 9 de noviembre, el frente frío 4 permanecerá con características estacionarias sobre el oriente del territorio nacional e interactuará con un canal de baja presión. La humedad procedente de distintos cuerpos de agua y la presencia de una vaguada en niveles altos favorecerán precipitaciones en el norte, centro, sur y sureste, así como en la península de Yucatán. La masa de aire frío mantendrá un ambiente más fresco en el norte y noreste, aunque los valores bajo cero más destacados se pronostican para las madrugadas posteriores.

En el inicio de la semana, el pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, según el escenario descrito para el lunes. También se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La intensidad y distribución podrán cambiar conforme se actualicen los avisos oficiales.

Chihuahua y Durango registrarán algunas de las temperaturas más bajas durante las madrugadas del 10 al 13 de noviembre./ RS

El viento será otro factor a considerar el lunes 9, especialmente en la costa de Tamaulipas y en el istmo y golfo de Tehuantepec, donde se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. En distintas entidades del centro y norte también podrían presentarse ráfagas de 30 a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden reducir la sensación térmica y complicar los recorridos por carretera, sobre todo donde coincidan con lluvia o bancos de niebla.

¿Qué días hará más frío y en qué estados?

Las madrugadas del martes 10 y miércoles 11 de noviembre concentran los primeros avisos de temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Para la madrugada del miércoles también se consideran registros de 0 a 5 grados en áreas altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. No significa que las capitales de esas entidades alcancen las mismas temperaturas: la alerta se refiere específicamente a regiones elevadas.

Durante el miércoles 11 y la madrugada del jueves 12, persistirá el potencial de heladas en partes de las sierras del norte. El pronóstico extendido también incorpora a Baja California entre las entidades con posibles mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada del jueves. En Chihuahua y Durango el ambiente muy frío podría prolongarse hacia la madrugada del viernes 13, sujeto a la evolución de los sistemas atmosféricos y a las actualizaciones del SMN.

Lluvias intensas y precauciones para el resto de la semana

El martes 10, el sistema frontal continuará favoreciendo lluvia en el oriente de México, con precipitaciones fuertes previstas en Tamaulipas y Veracruz. Hacia el miércoles 11, el escenario puede intensificarse en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros; Querétaro e Hidalgo podrían tener lluvias de 25 a 50 milímetros. Para zonas del Valle de México también se contemplan precipitaciones, aunque no necesariamente con la misma intensidad que en el litoral del Golfo.