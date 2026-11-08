El programa Hoy No Circula operará de las 5:00 a las 22:00 horas en CDMX y Edomex./ Pixabay

Los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6 y holograma 1 o 2 tendrán restricciones de circulación. Conoce el horario y las excepciones

El calendario del programa Hoy No Circula para el lunes 9 de noviembre de 2026 establece que los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y hologramas de verificación 1 y 2 deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido por las autoridades ambientales. La medida aplica en la Ciudad de México y en las zonas correspondientes del Estado de México, por lo que los conductores deberán revisar sus placas antes de salir de casa.

La restricción comenzará a las 5:00 de la mañana y terminará a las 22:00 horas, de acuerdo con las disposiciones ordinarias del programa. Durante ese periodo, los vehículos que cumplan con las características señaladas no podrán circular en las vialidades donde opera la medida. El objetivo es disminuir las emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas.

¿Qué autos no circulan el lunes 9 de noviembre en CDMX y Edomex?

Para este lunes, los vehículos que deberán descansar son aquellos con engomado amarillo, último dígito de placa 5 o 6 y holograma 1 o 2. La restricción depende de la combinación de estas características, por lo que no todos los automóviles con placas terminadas en dichos números están obligados a suspender su circulación.

En cambio, los automóviles con holograma 0 y 00 podrán circular normalmente, siempre que no se anuncien medidas extraordinarias por contingencia ambiental. También cuentan con exenciones los vehículos eléctricos e híbridos que cumplan con los requisitos correspondientes, así como determinadas unidades destinadas a servicios de emergencia y transporte de personas con discapacidad.

Los vehículos con holograma 1 y 2 tendrán restricciones de circulación este lunes 9 de noviembre./ Gobierno de México

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y qué pasa si no lo respetas?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México donde está vigente la restricción vehicular. Su aplicación también comprende las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a las disposiciones estatales. Por ello, los automovilistas que se trasladan entre municipios deben consultar las reglas correspondientes a su recorrido.

Los vehículos con placas foráneas también deben considerar las restricciones aplicables, especialmente cuando no cuentan con un holograma reconocido o alguna autorización que les permita circular. En condiciones ordinarias, determinadas unidades foráneas tienen limitada su circulación de lunes a viernes entre las 5:00 y las 11:00 horas, además del descanso que corresponda por terminación de placa.

Quienes incumplan el programa pueden recibir una multa de tránsito y enfrentar el traslado de su automóvil al depósito vehicular, según la normativa aplicable en la entidad donde se cometa la infracción. El monto de la sanción depende de la legislación vigente, por lo que respetar el calendario evita gastos adicionales y contratiempos durante los recorridos.