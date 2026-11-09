Detienen a ‘La Pocha’ y ‘El Nazi’ en Tamaulipas: ¿quiénes son y de qué delitos los acusan?

Los dos hombres, identificados como padre e hijo, fueron capturados durante un operativo federal en Nuevo Laredo

Elementos de fuerzas federales detuvieron a dos presuntos integrantes del Cártel del Noreste durante un operativo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los capturados fueron identificados como Gerardo “N”, alias “La Pocha”, señalado como operador regional de la organización, y su hijo Gerardo “N”, conocido como “El Nazi”.

De acuerdo con la información oficial, la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades identificaron a “La Pocha” como presunto operador regional del Cártel del Noreste./especial

¿Quiénes son “La Pocha” y “El Nazi”, detenidos en Nuevo Laredo?

Las investigaciones identifican a “La Pocha” como un presunto operador regional del Cártel del Noreste en el sector oriente de Nuevo Laredo. Las autoridades lo relacionan con actividades de producción y comercialización de drogas sintéticas, así como con posibles delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, secuestros y extorsiones.

Además, Gerardo “N” cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos por los presuntos delitos de conspiración y tráfico de drogas hacia ese país. Su hijo, “El Nazi”, también fue detenido durante el operativo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

¿Qué aseguraron durante el operativo contra el Cártel del Noreste?

En el despliegue realizado en Nuevo Laredo, las fuerzas federales reportaron el aseguramiento de diversos objetos que presuntamente estarían relacionados con las actividades de los detenidos. Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego, cargadores, cartuchos y distintas cantidades de droga.

También fueron asegurados cuatro vehículos y un inmueble. En las acciones participaron la Defensa, la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ambas dependientes de la FGR.