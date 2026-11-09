Trabajadores del Seguro Social volverán a las calles para exigir un aumento salarial del 10% y cambios en su dirigencia sindical

Este lunes 9 de noviembre de 2026 habrá una nueva jornada de protestas en la Ciudad de México. Esta vez serán trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes saldrán a las calles para manifestar su inconformidad con el reciente ajuste salarial y exigir cambios dentro de su sindicato. La movilización está programada para las 15:00 horas y podría ocasionar problemas de tránsito en diferentes puntos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Quienes tengan que pasar por la colonia Doctores o acudir al Centro Histórico durante la tarde deberán considerar más tiempo para sus traslados. Los participantes se reunirán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y desde ahí caminarán hasta la Plaza de la Constitución. Aunque los organizadores ya dieron a conocer los puntos de inicio y llegada, no se ha establecido un horario para finalizar la manifestación.

¿Dónde habrá afectaciones viales por la marcha del IMSS?

Las complicaciones para los automovilistas podrían presentarse principalmente sobre Avenida Cuauhtémoc, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, además de las calles cercanas al lugar donde se concentrarán los manifestantes. Sin embargo, estas vialidades únicamente se contemplan como posibles puntos de afectación, pues los cierres dependerán del avance de los participantes y del operativo que implemente la policía de tránsito.

Ante este panorama, quienes circulen por el centro de la capital podrán consultar los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para conocer los bloqueos que se registren durante la jornada. También será conveniente revisar las condiciones del tránsito antes de salir, especialmente si se tiene previsto utilizar alguna de las calles cercanas al recorrido anunciado.

La movilización comenzará a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI./ X: @SCPPyBG

Aumento salarial provoca inconformidad entre trabajadores del IMSS

El motivo de la protesta se relaciona con el acuerdo salarial dado a conocer el 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo. La negociación estableció un incremento global del 8%, pero no todo ese porcentaje se aplicará directamente al sueldo de los empleados, ya que 4% corresponde al salario tabular y el otro 4% a la prestación de ayuda para renta de vivienda. Esta distribución es uno de los puntos que rechazan los convocantes, quienes solicitan un aumento directo del 10%.

Otro de los reclamos está relacionado con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Los inconformes piden la salida de Rafael Olivos Hernández, actual secretario general de su Comité Ejecutivo Nacional, a quien cuestionan por la manera en que se han atendido las demandas de los agremiados. También han denunciado presuntas irregularidades y prácticas de intimidación, acusaciones que no han sido acreditadas y que corresponden a los señalamientos de los manifestantes.

El personal que participará en la protesta también busca llamar la atención sobre las condiciones en las que desarrolla sus actividades. Entre sus peticiones se encuentran garantizar el suministro de medicamentos y material médico, mejorar los espacios de trabajo, proteger los derechos sindicales y contar con condiciones adecuadas de jubilación. Los trabajadores consideran necesario atender estos asuntos junto con la revisión de sus ingresos.