Aficionados del circuito rosa criticaron duramente la falta de disponibilidad del Estadio Banorte por eventos ajenos al futbol

El anuncio oficial del Club América sobre la inversión de localías ante Toluca en los Cuartos de Final y el inminente empalme de fechas del Estadio Banorte para una hipotética Gran Final del Apertura 2026 encendió de inmediato la indignación entre la afición azulcrema. 'La Bombonera' aparece en el horizonte como opción.

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A través de redes sociales, seguidores y comunicadores explotaron contra la administración del inmueble y la directiva, cuestionando el trato hacia un plantel que lo ha ganado todo en el último semestre.

A la molestia por tener que abrir la Liguilla a media semana debido a compromisos previos del Coloso de Santa Úrsula con la NFL, se sumó la incertidumbre sobre el cierre del torneo. De acuerdo con reportes no oficiales que circulan en el entorno de la liga, en caso de que las Águilas avancen hasta la serie por el título, no podrían jugar la Vuelta en el Estadio Banorte por los conciertos de Ricardo Arjona programados para ese fin de semana, por lo que ya se analizan sedes alternas como el Estadio Nemesio Diez en Toluca o el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Qué dicen los aficionados y periodistas sobre el cambio de sede del América Femenil?

La posibilidad de que el equipo dirigido por Ángel Villacampa pierda la ventaja deportiva de cerrar en casa tras finalizar como líder del Grupo B provocó una ola de reclamos en plataformas digitales. Los usuarios señalaron la contradicción entre los logros deportivos de la institución —campeonas de Liga MX Femenil, Concacaf W Champions Cup, nominadas al Balón de Oro y próximas participantes del Mundial de Clubes— y la falta de prioridad para garantizarles su propia cancha.

Aficionados lamentaron el manejo hacia el equipo más ganador del momento, cuestionando "¿Dónde queda esa seriedad y apoyo al futbol femenil que tanto piden?" tras verlas "mendigando estadio" pese a sus títulos internacionales.

Scarlett Camberos con América Femenil | IMAGO7

Otros seguidores señalaron el deterioro del césped tras los compromisos de la NFL y eventos musicales, advirtiendo el riesgo de lesiones para las futbolistas en caso de intentar reprogramar el partido en el inmueble capitalino.

Las opciones que se analizan si América Femenil llega a la Final del Apertura 2026

Mientras el conjunto de Coapa se enfoca en disputar el partido de Ida de los Cuartos de Final este miércoles en el Estadio Banorte, la logística para las rondas definitivas permanece bajo análisis.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7