Las Águilas derrotaron 1-3 al Rebaño y se consolidan como lideres del Apertura 2026

El América hizo de las suyas en el Estadio Akron y se robó la victoria contundente en el Clásico Nacional Femenil. Las Águilas derrotaron 1-3 a Chivas, en un encuentro que tuvo polémica arbitral, emociones y tres anotaciones azulcremas para asegurar los tres puntos y colocarse como máximas líderes del torneo.

América manda desde el inicio

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron acercarse a las porterías rivales, aunque las defensivas respondieron correctamente para evitar peligro. Sin embargo, apenas al minuto siete llegó la primera gran controversia de la noche, cuando el América consiguió mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue invalidada por una presunta falta.

Gol de Gabriela García con América Femenil vs Chivas | IMAGO7

La decisión generó reclamos por parte del conjunto azulcrema, pues la silbante mantuvo su determinación y dejó a las Águilas sin su primer tanto. La polémica no impidió que las locales siguieron insistiendo y, al minuto 18, encontraron la recompensa a su dominio.

En un tiro de esquina, Nancy Antonio puso un servicio preciso que Gabriela García aprovechó para imponerse por arriba y conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes, derivado de una mala marca de Chivas. De esta manera, las Águilas abrieron el marcador y tomaron ventaja en el Clásico Nacional.

Camberos silenció el estadio

Después del primer tanto, Guadalajara intentó responder y comenzó a ganar terreno en la cancha del América. Las rojiblancas consiguieron aproximarse al área rival, pero no lograron concretar sus avances y se marcharon al descanso con la desventaja en el marcador.

Para el complemento, las Águilas no tardaron en ampliar su ventaja. Apenas al minuto 50, Alexa Soto encontró un balón dentro del área chica de Chivas y aprovechó la oportunidad para mandarlo al fondo de la portería, colocando el 2-0 y complicando todavía más el panorama para las visitantes.

La respuesta rojiblanca pudo llegar prácticamente de inmediato, pero Alicia Cervantes desperdició una oportunidad inmejorable frente al arco americanista. El error de la atacante evitó que Guadalajara se acercara en el marcador y terminó por darle tranquilidad a las locales.

El América no perdonó y, al minuto 59, sentenció prácticamente el encuentro con una tercera anotación. En un contragolpe letal, Montserrat Saldívar asistió a Scarlett Camberos, quien definió para firmar el 3-0 y encaminar a las azulcremas hacia una nueva victoria en el Clásico Nacional.

Gaby García, jugadora del América, en festejo de gol ante Chivas | IMAGO7

Otra polémica arbitral y Chivas consigue descontar

Cuando el encuentro se acercaba a su final, la polémica volvió a aparecer. Al minuto 87, la silbante señaló un penalti a favor de Chivas, una decisión que generó controversia por las dudas sobre la existencia de la infracción.

Alicia Cervantes fue la encargada de ejecutar desde los once pasos y, al minuto 88, consiguió vencer a la guardameta americanista para marcar el descuento rojiblanco. Aunque Guadalajara logró mover el marcador, el tiempo restante no fue suficiente para buscar una remontada.

Finalmente, el silbatazo de la árbitra confirmó la victoria del América por 1-3 sobre su acérrimo rival. Las Águilas se quedaron con los tres puntos, celebraron en Guadalajara, reafirmando su posición como máximas líderes del torneo y pensando en la Liguilla.