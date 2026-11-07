Jugadora de Tigres lanza ‘dardo’ a los hombres: ‘no pueden hacer dos cosas a la vez'

Deyna Castellanos protagonizó un divertido momento con dos aficionados luego de la victoria de las Amazonas en la Jornada 14 del Apertura 2026

El futbol también deja momentos divertidos fuera de la cancha y Deyna Castellanos fue protagonista de uno de ellos. Después del encuentro entre Atlante y Tigres Femenil, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, la futbolista venezolana hizo reír a los aficionados con una inesperada broma mientras convivía con ellos.

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¿Qué dijo Denya Castellanos?

Al finalizar el compromiso, varias jugadoras de las Amazonas se acercaron a las gradas de las instalaciones deportivas de los Potros de Hierro para atender a los seguidores que acudieron al partido, tomarse fotografías y regalar algunos momentos de cercanía.

Deyna Castellanos, jugadora de Tigres | IG:@deynacastellanos

Fue durante esta dinámica cuando Deyna protagonizó la peculiar escena. La atacante se tomó una fotografía con una aficionada, quien posteriormente le reclamó a su acompañante por haberla grabado en lugar de limitarse a tomarle una foto.

Ante el comentario, Castellanos no dejó pasar la oportunidad y respondió entre risas con una frase que tomó por sorpresa a los presentes: "Es hombre, no puede hacer dos cosas a la vez".

La ocurrencia de la futbolista provocó las risas de quienes se encontraban alrededor. Tanto la aficionada como su acompañante se tomaron con humor el comentario de la venezolana, quien posteriormente se despidió de ambos de buena manera.

¿Cómo quedó el partido entre Atlante y Tigres Femenil?

Más allá de la anécdota, Tigres Femenil tuvo una tarde redonda dentro del terreno de juego. Las Amazonas se impusieron por marcador de 0-4 a Atlante, resultado que les permitió cerrar la Jornada 14 con una importante victoria en el Apertura 2026.

Con este resultado, el conjunto regiomontano se colocó como líder del Grupo A, mientras que los Potros de Hierro terminaron en el último lugar de la clasificación y quedaron eliminados de la competencia.