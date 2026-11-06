Luego de concluir su ciclo con Monterrey, el exfutbolista y directivo se integrará a la plantilla de analistas

José Antonio 'Tato' Noriega está listo para retomar una de las facetas más conocidas de su carrera profesional. Luego de concluir su ciclo con Monterrey, el exfutbolista y directivo se integrará a la plantilla de analistas de TUDN de cara al cierre del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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TUDN hizo oficial la llegada del exdirectivo de Rayados, a través de redes sociales: La mesa de @Lineade4TUDN se refuerza con la llega de José Antonio Noriega a las pantallas de TUDN. 'El Tato' formará parte de nuestro equipo de especialistas ¡BIENVENIDO A TU CASA, TATO!".

Este movimiento cambia completamente la carrera de Noriega, pues en los últimos seis años se estuvo desarrollando como directivo en el futbol mexicano. El exfutbolsita estuvo cuatro años al frente de la presidencia deportiva de los Rayados, previamente estuvo un año al frente de los Bravos de Juárez.

Tato Noriega se va del club rayado | MEXSPORT

Una década de experiencia en los medios

Pese a pasar la última media década como directivo deportivo, Noriega no desconoce los medios deportivos El exfutbolista mexicano, ya tuvo carrera como analista pasando por la pantalla chica al estar con ESPN entre 2009 y 2019, donde destacó en diversos espacios.

Con este fichaje, TUDN busca sumar a sus pantallas la perspectiva táctica y directiva de un personaje con amplio conocimiento del balompié nacional. De momento, se espera que la televisora haga oficial su llegada pero se espera que sea dentro de los próximos días.