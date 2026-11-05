El volante de Rayados sería una de las sorpresas de Rafa Márquez para el partido de Nations League

Más sorpresas para la convocatoria de la Selección Mexicana. El Tricolor se medirá este noviembre ante Jamaica en los juegos correspondientes a los Cuartos de Final de la Nations League y para ello, Rafael Márquez apunta a llamar a futbolistas que no habían formado parte de las últimas convocatorias. Entre estos jugadores, aparece Jesús Manuel 'Tecatito' Corona.

¿Tecatito regresa a la convocatoria?

Con el partido ante Jamaica a la vuelta de la esquina, Rafael Márquez apunta a anunciar su lista de convocados en los próximos años. Aunque de momento, no se ha confirmado los nombres de la lista, ya existen reportes de algunos jugadores que apuntan a ser llamados para los juegos del torneo de Concacaf.

Según información de TUDN, una de las grandes sorpresas sería Jesús Corona. El volante de 33 años volvería a la convocatoria del Tri luego de haberse ausentado del equipo en los últimos cuatro años.

Jesús Corona no juega con el Tricolor desde el 5 de junio del 2022. El volante azteca disputó 28 minutos en un amistoso ante Ecuador, un juego que se disputó en Chicago y finalizó con empate sin goles.

Jesús Corona, jugador de Monterrey en el Clásico Regio | MEXSPORT

La temporada de Corona

Este Apertura 2026, Jesús Corona ha sido indispensable para el accionar de Monterrey. El capitán de Rayados suma 13 partido de Liga MX siendo titular en 11 de ellos. El veterano ha colaborado en cuatro anotaciones de su equipo con dos asistencias y dos goles.

Aunque el desempeño de Tecatito no se ha visto reflejado en las estadísticas, si ha sido importante para el funcionar de su equipo. Aun así, su llamado llega en un momento extraño pues hace un año el volante había colaborado en 8 tantos y no fue llamado al Tri.

Jesús 'Tecatito' Corona tras anotar con Monterrey | IMAGO7