Hay un grupo que está bien, que ha ido creciendo y en el que han participado casi todos, algunos obviamente más que otros. Se los ve bien, unidos, firmes y con diálogo. Eso es producto de un trabajo extrafutbolístico que hemos ido haciendo y que para mí sirve. No sé si prefiero esto o lo que pasaba antes, por lo que me enteré, cuando había subgrupos. Este equipo no tiene subgrupos. Yo no permito que haya subgrupos y, donde los hay, los rompo. Es literal: donde hay un subgrupo, voy y lo rompo.”