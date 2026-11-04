Matías Almeyda habló en conferencia de prensa sobre lo sucedido previo al entrenamiento de Rayados de Monterrey, donde se le escuchó lanzar un fuerte mensaje a sus jugadores. El entrenador argentino explicó que sus palabras fueron parte de una conversación con el plantel, pero también manifestó su molestia por las filtraciones de información desde el interior del equipo.
El estratega aseguró que ha detectado que algunos detalles de las conversaciones privadas terminan llegando al exterior, situación que le genera preocupación, pues considera que hay temas que deben permanecer dentro del grupo.
Yo les abro la puerta a ustedes, pero no es para ser chismerio. A veces hacemos bromas. Tienen un montón de informantes. A partir de mañana seguramente ya sabrán lo que hablé. Les digo que tienen informantes porque ya lo comprobé. Eso me llama mucho la atención, que salgan de aquí adentro cosas que no deberían salir.”
Por otra parte, Almeyda rechazó las versiones que apuntaban a que había evitado hablar con los medios después del partido ante Chivas por tratarse de su exequipo o que habría buscado hacerse expulsar para no responder preguntas.
Escuché a varios decir que yo quería esquivar las preguntas porque era Chivas y que me había hecho expulsar. ¿Realmente piensan que no hablé porque era Chivas, porque me hice expulsar? No vengamos con eso. Eso es una mentira. Eso es mierda, literalmente. Es tóxico.”
En cuanto al ambiente que se vive actualmente en el vestidor albiazul, el técnico destacó que ha encontrado un grupo unido, con buena comunicación y sin divisiones entre sus integrantes. Incluso, aseguró que no permite la existencia de subgrupos dentro de su plantilla.
Hay un grupo que está bien, que ha ido creciendo y en el que han participado casi todos, algunos obviamente más que otros. Se los ve bien, unidos, firmes y con diálogo. Eso es producto de un trabajo extrafutbolístico que hemos ido haciendo y que para mí sirve. No sé si prefiero esto o lo que pasaba antes, por lo que me enteré, cuando había subgrupos. Este equipo no tiene subgrupos. Yo no permito que haya subgrupos y, donde los hay, los rompo. Es literal: donde hay un subgrupo, voy y lo rompo.”