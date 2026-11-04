El Clásico Capitalino representará más que la rivalidad para ambos clubes en el cierre de torneo

Pumas y América se juegan algo más que la rivalidad capitalina, pues ambos buscan objetivos importantes en el torneo, Universidad Nacional clasificar a Liguilla y las Águilas quedarse con el liderato de la tabla.

¿Qué jugadores llegan en mejor momento al Clásico Capitalino?

Henry Martín y Juninho han sido letales a lo largo del torneo, con 10 y nueve goles respectivamente. Aunque Salomón Rondón está lejos, con 15 anotaciones, ambos llegan en buena racha goleadora que será clave en el Clásico Capitalino.

Juninho ha respondido de buena forma desde su llegada al club, al anotar siete goles en el torneo regular y uno más en Liguilla, precisamente contra América en la Ida de los Cuartos de Final. Por otro lado, la ‘Bomba’ regresó a su mejor nivel después de algunos meses de lesión.

Pumas tras ganar en Puebla | IMAGO7

Alejandro Zendejas, que apunta a tener minutos en el Clásico Capitalino también será una de las claves para el América, al ser uno de sus jugadores más desequilibrantes y contundentes.

¿Cuáles serán las ausencias para el Pumas-América?

Pumas tiene la ventaja de que su plantilla estelar estará disponible, sin contar las bajas que ya se conocían como la de Sebastián Córdova y Cristian Calderón. El tema de José Juan Macías es que continúa en la incorporación gradual al primer equipo, por lo que es difícil que pueda tener actividad.

Por el lado de América, además de Santiago Bueno por la expulsión recibida ante Toluca, apunta a no contar con Brian Rodríguez, otra de sus piezas importantes en el ataque desde las bandas.

Henry Martín marca el gol del empate ante el Toluca | MEXSPORT

Henry Martín, con experiencia ante Pumas