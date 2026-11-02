Guillermo Almada y América, en problemas: el uruguayo busca ganar su primer Clásico

Guillermo Almada, entrenador de América, tras empatar ante Tijuana | MEXSPORT

El entrenador azulcrema buscará no repetir la marca que dejó Alfredo Tena en 2011

Guillermo Almada mantiene al América como líder general. Sin embargo, pese al buen torneo que han firmado las Águilas, si no consigue vencer a Pumas se convertirá en el primer entrenador azulcrema que no gana ninguno de sus primeros tres clásicos desde Alfredo Tena, en 2011.

La racha negativa ha generado conversación, pues, aunque los clásicos tienen un significado especial para el americanismo, el estratega uruguayo declaró este sábado que su único objetivo es conquistar el campeonato.

América ya perdió 4-3 ante Cruz Azul y rescató un empate 2-2 frente a Chivas. Ahora, el próximo sábado visitará el Estadio Olímpico Universitario para medirse a Pumas en un partido decisivo para ambos equipos. Los auriazules todavía tienen posibilidades de conseguir su boleto a la Liguilla, mientras que las Águilas buscan defender el liderato general.

Ramón Juárez al momento de cometer el penal sobre Paradela en el América vs Cruz Azul | IMAGO 7

Racha que no sucede hace 15 años

De no conseguir la victoria, Almada habrá terminado sus primeros tres clásicos sin triunfos, algo que no sucede con un entrenador del América desde hace 15 años, cuando Alfredo Tena asumió el cargo como técnico interino tras la salida de Carlos Reinoso.

En el Apertura 2011, Tena dirigió los últimos ocho compromisos del torneo y sufrió tres derrotas en sus primeros enfrentamientos ante los grandes rivales: Pumas, Chivas y Cruz Azul. Desde entonces, los ocho entrenadores que han pasado por el banquillo azulcrema consiguieron al menos una victoria en sus primeros tres clásicos.

Miguel Borja y su conato de bronca en el Chivas vs América | MEXSPORTS

Aunque si buscamos el último torneo que terminaron sin ganar un solo clásico, no tenemos que irnos tan lejos. América terminó el Clausura 2026 perdiendo ante Chivas y Pumas, además de empatar frente a Cruz Azul.

Además, América busca ponerle fin a una racha de 11 clásicos consecutivos sin victoria, incluidos los partidos amistosos. El último triunfo azulcrema ante alguno de sus tres grandes rivales fue contra Pumas, el 27 de septiembre de 2025.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

LOS 11 CLÁSICOS SIN GANAR DEL AMÉRICA

* 4 de octubre de 2026: América 0-2 Chivas (amistoso).

* 1 de octubre de 2026: América 0-0 Cruz Azul (amistoso).

* 19 de septiembre de 2026: América 2-2 Chivas (Jornada 9, Apertura 2026).

* 12 de septiembre de 2026: Cruz Azul 4-3 América (Jornada 8, Apertura 2026).

* 10 de mayo de 2026: Pumas 3-3 América (vuelta de cuartos de final, Clausura 2026).

* 3 de mayo de 2026: América 3-3 Pumas (ida de cuartos de final, Clausura 2026).

* 11 de abril de 2026: América 1-1 Cruz Azul (Clausura 2026).

* 21 de marzo de 2026: Pumas 1-0 América (Jornada 12, Clausura 2026).

* 14 de febrero de 2026: Chivas 1-0 América (Jornada 6, Clausura 2026).

* 18 de octubre de 2025: Cruz Azul 2-1 América (Apertura 2025).