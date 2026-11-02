El cambio de número del jugador durante el torneo le acarrearía graves consecuencias al conjunto azulcrema

¿Pérdida de puntos y adiós al liderato? Tras el partido de América contra Toluca, Antonio Mohamed acusó a las Águilas de tener diez extranjeros en el Apertura 2026 de la Liga MX, esto porque en las primeras jornadas Ícaro da Conceição tuvo actividad. Y si bien actualmente no está dado de alta con el primer equipo, su cambio de dorsal sí puede traerle consecuencias a las Águilas.

Durante el programa de Los Infiltrados, Alberto Bernard destacó que es el Artículo 60 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, en el cual se establece que ningún jugador puede participar en la liga o en cualquiera de las categorías con dos números diferentes. "¿Dónde viene el error? Que al sacarlo por el cupo de extranjeros, lo volvieron a dar con alto de otro número", señaló.

En el caso de Ícaro, estuvo registrado con el número 27 en las seis primeras jornadas de la Primera División, mientras que en la Sub 21 aparece con el 217. Esta situación puede tener un impacto grave en el equipo de Guillermo Almada, pues las sanciones pueden ir desde una multa hasta la pérdida de puntos.

¿Qué dice el reglamento sobre el uso de dos dorsales?

En el Reglamento de competencia de la Liga MX, el Artículo 60 es claro al señalar que "en ningún caso y sin excepción, un mismo jugador podrá utilizar dos números de camiseta diferentes durante el mismo Torneo". El mismo texto enfatiza que en "ninguna división o categoría se podrá cambiar un número de camiseta, ni ser usado por otro jugador del mismo club durante el mismo torneo".

Ícaro con la Sub-21 de América en el Apertura 2026 | IMAGO 7

La única manera que pueda justificarse una situación como ésta es que "el jugador cause baja definitiva o haya sido cedido en préstamo a otro club, y no haya jugado con el Club". De igual forma, el reglamento que el cambio se puede autorizar previa solicitud por escrito, con una "razón debidamente justificada".

En cuanto a las posibles sanciones, serán acorde "con lo dispuesto en Reglamento de Sanciones" en el cual el Artículo 60 establece que "el club que modifique el número de camiseta sin autorización del órgano que corresponda, en su caso; o no porte dicho número en la camiseta y en el short conforme a las normas aplicables, será sancionado con una multa de 1,000 UMAs".

Festejo de Ícaro da Conceiçao | Imago7

En el Artículo 61 añade que "cuando un jugador se presente a jugar con un número de camiseta diferente a aquél con que fue registrado, el Club será sancionado con una multa de 1,000 UMAs o cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento". En dicho artículo, la lista de sanciones contemplan distintos escenarios desde multas, hasta pérdida de partidos o de puntos en tabla de cociente.

¿Qué partidos jugó Ícaro da Conceição?

Querétaro, Atlante, Atlético San Luis, Puebla, Cruz Azul y Necaxa fueron los seis compromisos en los cuales el brasileño tuvo actividad con el primer equipo, en los primeros cuatro con el dorsal 27 y en los otros dos con el 217. De todos, las Águilas empataron contra los Potros de Hierro y perdieron contra la Máquina, mientras que ganaron los otros cuatro compromisos, y ante la Franja, Ícaro metió gol.