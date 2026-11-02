En entrevista exclusiva con RÉCORD, el futbolista celeste reveló que fue él quien se acercó a la directiva para solicitar ese número,

Andrés Montaño no recibió el número 10 de Cruz Azul por casualidad. El jugador mexicano lo pidió desde su llegada a La Máquina.

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En entrevista exclusiva con RÉCORD, el futbolista celeste reveló que fue él quien se acercó a la directiva para solicitar ese número, pues sabía que estaba disponible.

“Yo llegué acá a Cruz Azul, sabía que estaba disponible y yo pregunté por él. Decido acercarme, la directiva me respalda, me dice que si yo tomaba esa responsabilidad, ellos también me respaldaban. Fue en conjunto, pero también de mi parte y ahora toca demostrarlo en la cancha”, compartió.

Jugadores de Cruz Azul celebrando anotación de Andrés Montaño ante León | MEXSPORT

La intención de construir un legado

Su intención es construir un legado en la institución y tiene claro cómo conseguirlo: levantando campeonatos.

“Desde el día uno que llegué acá a Cruz Azul es hacer historia en el club. Creo que buscar campeonatos, eso es lo que marca una historia acá en el club. Entre más quedemos campeones, más se va a hablar de nosotros. Y lo individual va de la mano, es algo que solo se va a dar mientras el equipo esté bien; solitas van a llegar las cosas”, explicó.

Actualmente, Montaño ocupa el cuarto lugar entre los futbolistas que han portado ese dorsal y más anotaciones han conseguido con Cruz Azul, con 10 tantos.

Andrés Montaño festejando su anotación l MEXSPORT

El listado de los 10 con más goles

El listado es encabezado por Christian Giménez, quien marcó 62 goles, seguido de Ángel Morales con 14 y Gabriel Pereyra con 11. Montaño comparte la cuarta posición con Héctor Adomaitis, quien también registró 10 anotaciones.

“Es algo que no estaba enterado. Estoy contento de poder poner mi nombre en la historia de Cruz Azul, es algo que no tenía en mente. Están ahí los números, agradecido. No se ha logrado nada todavía, hay que aprovechar cada momento”, señaló.