Cruz Azul se ha convertido en uno de los equipos más constantes del futbol mexicano

Con su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026, La Máquina alcanzó seis torneos consecutivos instalándose en la Fiesta Grande. Desde el Clausura 2024, el conjunto celeste no ha faltado a la fase final del campeonato.

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Su presencia se ha repetido en cada uno de los siguientes certámenes: Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025, Apertura 2025, Clausura 2026 y ahora el Apertura 2026.

Esta continuidad también refleja el protagonismo que ha recuperado Cruz Azul en la Liga MX, pues no solamente ha conseguido mantenerse entre los equipos que pelean por el título, sino que también ha encontrado la manera de competir en la parte alta de la clasificación.

Cruz Azul festeja ante León l MEXSPORT

Para muestra está su rendimiento en el actual torneo, donde La Máquina es el equipo con más triunfos del Apertura 2026, con nueve victorias, una cifra que respalda el buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Joel Huiqui.