El colombiano fue reconocido por su trayectoria y títulos con el club

La noche ante León fue especial para Kevin Mier. Además de regresar a la titularidad en el arco de Cruz Azul, el guardameta colombiano alcanzó una cifra importante en su trayectoria con La Máquina: llegó a los 100 partidos disputados en la Liga MX con la camiseta celeste.

El arquero sudamericano celebró su centenario en el futbol mexicano defendiendo nuevamente la portería cementera, luego de que Joel Huiqui apostara por él para iniciar el compromiso ante los Esmeraldas, en una nueva rotación bajo los tres postes.

Con esta marca, Mier continúa escribiendo su historia con Cruz Azul y se acerca a los registros de los guardametas que han dejado huella en la institución durante la era de los torneos cortos.

Carlos Rotondi, Kevin Mier, Christian Ebere y Jesús Orozco Chiquete en entrenamiento con Cruz Azul | x:@CruzAzul

De hecho, en este periodo solamente dos porteros han superado los 100 encuentros de Liga MX defendiendo la cabaña celeste.

Óscar Pérez, con 385 partidos, y José de Jesús Corona, quien encabeza el registro con 452 apariciones.

Kevin Mier, en lamento, tras eliminación ante América en el Clausura 2025 | IMAGO7

Kevin Mier y Guillermo Allison | MEXSPORT