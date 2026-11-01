La Máquina expresó sus condolencias al directivo uruguayo y a su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales

Cruz Azul informó este domingo 1 de noviembre sobre el fallecimiento de Graciela Vallejo, madre de Iván Alonso, actual director deportivo del conjunto cementero. La institución compartió un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales oficiales para expresar su solidaridad con el directivo uruguayo y sus familiares.

A través de su cuenta oficial de X, La Máquina publicó una esquela en la que lamentó la muerte de Graciela Vallejo. El mensaje estuvo acompañado por el escudo del club y una cruz, como muestra de respeto hacia la familia de uno de los principales responsables de la estructura deportiva de la institución.

"Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a nuestro Director Deportivo, Iván Alonso y a toda su familia", escribió Cruz Azul en su publicación oficial, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Cruz Azul expresa sus condolencias a Iván Alonso

En la esquela difundida por el conjunto celeste, la institución identificó a Graciela Vallejo como la madre de su director deportivo y manifestó su acompañamiento a sus familiares y seres queridos. El comunicado concluyó con el mensaje "Descanse en paz".

El anuncio se realizó mientras Iván Alonso continúa desempeñando sus funciones dentro de la directiva de Cruz Azul. Hasta el momento, el club no ha comunicado modificaciones en las actividades del dirigente relacionadas con esta situación familiar.

Iván Alonso tuvo que dejar a Cruz Azul en California | IMAGO7

¿Desde cuándo es Iván Alonso director deportivo de Cruz Azul?

Iván Alonso llegó oficialmente a Cruz Azul el 13 de diciembre de 2023, cuando la institución anunció su nombramiento como director deportivo de cara al Clausura 2024. El uruguayo asumió el puesto que anteriormente ocupó Óscar 'Conejo' Pérez, como parte de una reestructuración encabezada por el presidente Víctor Velázquez.

Desde su incorporación, Alonso ha participado en la planificación deportiva del conjunto cementero, incluyendo la conformación del plantel y la elección de entrenadores. Su llegada coincidió con el inicio de una nueva etapa institucional, en la que Martín Anselmi fue presentado como entrenador del primer equipo varonil.

Antes de incorporarse a Cruz Azul, el exdelantero uruguayo tuvo experiencia como director deportivo de Pachuca, donde permaneció durante el primer semestre de 2022. También conoció el futbol mexicano como jugador de Toluca, equipo con el que consiguió dos títulos de goleo de la Liga MX.