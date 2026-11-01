¡La Máquina pita! Cruz Azul es el equipo más goleador de la Liga MX en 2026

Con 63 anotaciones, Cruz Azul supera a Chivas y Toluca en producción ofensiva en lo que va del año

Cruz Azul convirtió su poder ofensivo en una de sus principales fortalezas durante 2026, debido a que la Máquina es el equipo que más goles marcó en la Liga MX en lo que va del año, al registrar 63 anotaciones en las fases regulares del Clausura y Apertura, una cifra que lo coloca por encima de Toluca y Chivas.

El conjunto celeste encabeza el listado con 63 tantos, mientras que los Diablos Rojos aparecen en la segunda posición con 57 y el Guadalajara completa el podio con 54, misma cantidad que Pumas. América, por su parte, acumula 53 anotaciones.

Podría interesarte Futbol Anselmi elogia al Vasco Aguirre previo al Elche vs Valencia

Paradela y Palavecino, entre los protagonistas

En el apartado individual, Gabriel Fernández encabeza la producción goleadora de Cruz Azul en el acumulado de ambos torneos, con 10 anotaciones. José Paradela y Agustín Palavecino aparecen con nueve tantos cada uno, mientras que Osinachi Ebere suma siete.

También destacan Nicolás Ibáñez, con siete goles; Jeremy Márquez y Andrés Montaño, con seis cada uno, y Carlos Rodríguez, quien registra cinco anotaciones.

Cruz Azul celebra el tercer gol ante el Querétaro | IMAGO7

Chivas supera a Cruz Azul en puntos

Aunque Cruz Azul domina el registro goleador, el Guadalajara es el equipo que más unidades lleva durante 2026. Los rojiblancos acumulan 62 puntos, por encima de los 59 de La Máquina. Toluca y Pumas comparten el tercer puesto con 53 unidades, mientras que América suma 52