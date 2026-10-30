Competencia feroz en La Noria: Ningún jugador de Cruz Azul alcanza el 90% de los minutos en el Apertura 2026

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

Rotaciones, lesiones y el regreso de figuras han provocado que el técnico Joel Huiqui mueva sus piezas constantemente, manteniendo una intensa disputa interna por la titularidad en todas las líneas

Cruz Azul está peleando los primeros puestos del Apertura 2026 y una de las claves está dentro de su propio vestidor, la competencia interna.

En La Noria nadie tiene el puesto asegurado, pues las lesiones, las rotaciones y el regreso de jugadores han provocado que las oportunidades se repartan y que cada futbolista tenga que pelear por un lugar en el once de Joel Huiqui.

Y es que ningún futbolista de La Máquina ha disputado siquiera el 90 por ciento de los minutos posibles en el torneo. El jugador con mayor actividad es Omar Campos, con 1085 minutos, seguido de Charly Rodríguez, quien acumula 1035.

Las piezas de Huiqui para buscar el liderato

La competencia se presenta en todas las líneas. En la defensa, las lesiones de Gonzalo Piovi y Willer Ditta abrieron la puerta para que jugadores como Jesús Orozco Chiquete y Alán Montes tuvieran oportunidades, mientras que en la portería también hubo un cambio de panorama: Andrés Gudiño por Kevin Mier.

Carlos Rotondi, Kevin Mier, Christian Ebere y Jesús Orozco Chiquete en entrenamiento con Cruz Azul | x:@CruzAzul

En el ataque tampoco hay puestos asegurados. Nicolás Ibáñez tiene casi 300 minutos más de participación que Gabriel Fernández, pero ambos han respondido frente al arco y comparten el liderato de goleo de Cruz Azul, con cinco anotaciones cada uno.

Y cuando parecía que Huiqui ya tenía suficientes decisiones por tomar, aparece José Paradela está de regreso y buscará recuperar su lugar en el once titular.