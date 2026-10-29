Cruz Azul en el Top 5 de asistencia: La Máquina supera los 224 mil aficionados en el Apertura 2026

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

El conjunto celeste se ubica en la quinta posición de público convocado en el torneo

La Máquina ha convocado a más de 224 mil aficionados en el torneo, pero se encuentra por debajo de Monterrey, Atlas, Guadalajara y América.

La afición de Cruz Azul ha respondido durante el Apertura 2026, aunque sus números de asistencia todavía están lejos de los primeros lugares de la Liga MX.

¿Cuantos aficionados celestes van a los estadios?

Con 224 mil 460 aficionados en los estadios, La Máquina ocupa el quinto puesto entre los equipos que más público han convocado en el certamen.

El conjunto celeste es superado por Monterrey, que encabeza la lista con 333 mil 268 asistentes, seguido del Atlas, con 316 mil 033.

En la tercera posición aparece Guadalajara, con 274 mil 831, mientras que América ocupa el cuarto sitio con 256 mil 149 aficionados.

La diferencia con el líder es considerable. Cruz Azul registra 108 mil 808 asistentes menos que Rayados, mientras que la distancia con Atlas es de 91 mil 573. Incluso América, uno de sus principales rivales, supera a los cementeros por 31 mil 689 personas.

Afición de Cruz Azul en el Estadio Banorte | IMAGO7

El reto para el conjunto celeste será mantener el respaldo de sus seguidores en el cierre de la fase regular y buscar escalar posiciones en una clasificación en la que todavía tiene terreno por superar.