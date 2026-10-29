La Máquina ha convocado a más de 224 mil aficionados en el torneo, pero se encuentra por debajo de Monterrey, Atlas, Guadalajara y América.
América, Cruz Azul y Chivas: por el liderato del Apertura 2026
La afición de Cruz Azul ha respondido durante el Apertura 2026, aunque sus números de asistencia todavía están lejos de los primeros lugares de la Liga MX.
¿Cuantos aficionados celestes van a los estadios?
Con 224 mil 460 aficionados en los estadios, La Máquina ocupa el quinto puesto entre los equipos que más público han convocado en el certamen.
El conjunto celeste es superado por Monterrey, que encabeza la lista con 333 mil 268 asistentes, seguido del Atlas, con 316 mil 033.
En la tercera posición aparece Guadalajara, con 274 mil 831, mientras que América ocupa el cuarto sitio con 256 mil 149 aficionados.
La diferencia con el líder es considerable. Cruz Azul registra 108 mil 808 asistentes menos que Rayados, mientras que la distancia con Atlas es de 91 mil 573. Incluso América, uno de sus principales rivales, supera a los cementeros por 31 mil 689 personas.
El reto para el conjunto celeste será mantener el respaldo de sus seguidores en el cierre de la fase regular y buscar escalar posiciones en una clasificación en la que todavía tiene terreno por superar.
Y es que este domingo La Máquina tendrá su último partido de local en la fase regular. El Estadio Banorte será testigo del duelo entre el equipo cementero ante León, en donde el objetivo es sumar 3 puntos para lograr la cima de la tabla general.