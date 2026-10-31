Andrés Montaño habló con RÉCORD sobre los objetivos de Cruz Azul para el Apertura 2026. El jugador celeste dejó claro que el primer reto de La Máquina es alcanzar el liderato de la competencia, representa el primer paso rumbo a otro objetivo: hacer historia con el bicampeonato.
América, Cruz Azul y Chivas: por el liderato del Apertura 2026
"Primero queremos cerrar de buena manera, el primer objetivo es ser líderes, ir por el primer lugar. Es el objetivo principal ahorita, el más cercano. Desde que se quedó campeón es lo que buscamos, dice Joel hacer historia en este club, queremos ese bicampeonato", compartió.
La lucha en la parte alta de la Liga MX
Actualmente, América encabeza la clasificación con 28 puntos, mientras que Cruz Azul y Chivas le siguen con 26 unidades.
"Sabemos lo fuertes que son todos los equipos, no solo los tres que estamos arriba. Todo el equipo quiere llegar a ese primer lugar, sabemos que no será fácil, de hecho tenemos un cierre fuerte. Estamos confiados en que podemos sacar los nueve puntos y Dios dirá si se nos da la posibilidad", explicó a RÉCORD.
Sobre la posibilidad de quitarle el liderato al América, podría tener un sabor diferente.
"Sí, claro, sabemos que es una rivalidad importante y pues nada, seguir por esa línea", respondió.
La competencia interna dentro de Cruz Azul
Otro de los factores que han impulsado el buen momento celeste es la competencia interna. Para Montaño, la disputa por un lugar en el once titular ha elevado el nivel colectivo y ha permitido que Joel Huiqui tenga distintas alternativas jornada tras jornada.
“Es algo que siempre ha pasado, creo que pasa en todos los equipos. Ayudó a que el plantel tuviera más nivel y quedó demostrado que fecha con fecha el equipo lo tomó de buena manera. Se nota en los entrenamientos que todos quieren jugar y eso ayudó a que el equipo subiera de nivel”, señaló.
“El equipo respalda la decisión de Joel, quien juega y quién no. El que arranca lo hace bien y el que entra de cambio lo hace mejor”, agregó.