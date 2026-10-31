Andrés Montaño y Cruz Azul, con la mira en el horizonte: "queremos ese bicampeonato"

En entrevista con RÉCORD, el mediocampista aseguró que el primer gran objetivo de La Máquina es llegar al primer puesto

Andrés Montaño habló con RÉCORD sobre los objetivos de Cruz Azul para el Apertura 2026. El jugador celeste dejó claro que el primer reto de La Máquina es alcanzar el liderato de la competencia, representa el primer paso rumbo a otro objetivo: hacer historia con el bicampeonato.

"Primero queremos cerrar de buena manera, el primer objetivo es ser líderes, ir por el primer lugar. Es el objetivo principal ahorita, el más cercano. Desde que se quedó campeón es lo que buscamos, dice Joel hacer historia en este club, queremos ese bicampeonato", compartió.

Andrés Montaño, futbolista de Cruz Azul, en partido ante Querétaro | IMAGO7

La lucha en la parte alta de la Liga MX

Actualmente, América encabeza la clasificación con 28 puntos, mientras que Cruz Azul y Chivas le siguen con 26 unidades.

"Sabemos lo fuertes que son todos los equipos, no solo los tres que estamos arriba. Todo el equipo quiere llegar a ese primer lugar, sabemos que no será fácil, de hecho tenemos un cierre fuerte. Estamos confiados en que podemos sacar los nueve puntos y Dios dirá si se nos da la posibilidad", explicó a RÉCORD.

Andrés Montaño celebra con Erik Lira | Mexsport

Sobre la posibilidad de quitarle el liderato al América, podría tener un sabor diferente.

"Sí, claro, sabemos que es una rivalidad importante y pues nada, seguir por esa línea", respondió.

Cruz Azul celebra el tercer gol ante el Querétaro | IMAGO7

La competencia interna dentro de Cruz Azul

Otro de los factores que han impulsado el buen momento celeste es la competencia interna. Para Montaño, la disputa por un lugar en el once titular ha elevado el nivel colectivo y ha permitido que Joel Huiqui tenga distintas alternativas jornada tras jornada.

“Es algo que siempre ha pasado, creo que pasa en todos los equipos. Ayudó a que el plantel tuviera más nivel y quedó demostrado que fecha con fecha el equipo lo tomó de buena manera. Se nota en los entrenamientos que todos quieren jugar y eso ayudó a que el equipo subiera de nivel”, señaló.