Cruz Azul no arriesgará a Willer Ditta; el colombiano no estará ante León

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

El defensor ha mostrado avances en su recuperación, pero el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo

Cruz Azul tendrá que esperar un poco más para recuperar a Willer Ditta. El defensor colombiano no estaría disponible para el partido de este domingo ante León, pues el cuerpo técnico y médico de La Máquina prefieren no apresurar su regreso a las canchas.

Willer ha mostrado avances importantes en su recuperación. Incluso, ya puede realizar ejercicios de trote sin presentar dolor, una señal positiva en su proceso.

Sin embargo, aunque su evolución marcha favorablemente, el cuerpo médico no quiere correr riesgos con el colombiano y busca evitar una recaída que pueda complicar su recuperación y prolongar su ausencia.

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No estaría considerado ante León

Por ello, Ditta no sería considerado para el compromiso correspondiente a la Jornada 15 ante León, en el que Cruz Azul buscará sumar tres puntos importantes en la recta final del Apertura 2026.

La Jornada 16, cuando La Máquina visite a Tigres, aparece como la fecha tentativa para que el defensor pueda reaparecer, siempre y cuando complete las siguientes etapas de su recuperación sin molestias.

Así, Cruz Azul mantendría la cautela con uno de sus hombres importantes en la zona defensiva, con la intención de tenerlo al cien por ciento para el cierre del torneo.

Willer Ditta, defensor de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué le pasó a Willer Ditta?

Willer Ditta tuvo una fisura en el dedo del pie. Producto de una jugada en el partido ante Pumas de la Jornada 11.

Desde ese entonces el colombiano tuvo pocas posibilidades de entrenar al parejo con sus compañeros en el club.