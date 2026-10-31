El exentrenador del Cruz Azul resaltó al equipo del mexicano

La Jornada 11 de LaLiga traerá un enfrentamiento entre Martín Anselmi y Javier Aguirre cuando Elche reciba al Valencia. Previo al encuentro, el argentino ya ha dejado sus respectivos elogios al mexicano, reconociendo su trayectoria en los banquillos.

¿Qué dijo Anselmi?

“Sabe manejar estos momentos y liderarlos. Le da al equipo la soltura que venía necesitando”, destacó el exentrenador del Cruz Azul en conferencia de prensa sobre su rival en el Martínez Valero.

Anselmi también destacó los puntos fuertes que ve en el Valencia y que seguramente pondrá a sus dirigidos a dar el extra: “Son veloces en ataque y cuando saltan a presionar son intensos. Es un rival que te lleva a los límites."

Javier Aguirre dirige el partido de Valencia ante Athletic de Bilbao | valenciacf.com

El argentino reconoció que el equipo está pasando momentos malos; pero, eso no quita lo que representa como institución: “El Valencia no viene pasando por sus mejores momentos en los últimos años, pero no se desconoce la magnitud del equipo que tenemos enfrente."

Javier Aguirre por su primer triunfo ante Elche

Javier Aguirre buscará ante el Elche su primera victoria luego de protagonizar dos empates y una derrota en sus tres primeros partidos. El mexicano llegó al conjunto español como un bomberazo, como ha sido un habitué en su carrera, y no ha podido dar una alegría a su afición.

Javier Aguirre dando indicaciones en un entrenamiento con el Valencia | X @valenciafc

En sus dos primeros partidos dirigidos con el equipo de Mestalla, Javier Aguirre logró empatar ante el Racing Santander, que terminó 2-2; mientras que el último, su debut en casa, terminó con una igualada sin goles ante el Athletic de Bilbao.

Posteriormente ante Villarreal fue sorprendido en los últimos minutos para caer 1-2 , marcador que representó un doloroso descalabro con algunas críticas y eso sí con varios movimientos todavía en los dirigentes.

La derrota dejó posicionado al Valencia en el lugar 19 de la temporada 2026/27 del campeonato español, sumando apenas seis puntos en diez partidos, con una marca de un triunfo, tres empates y seis derrotas.