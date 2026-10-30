Gignac y el insólito momento en el que paga su cuota para el arbitraje en el futbol de la talacha

Gignac con Jesús Dueñas en el futbol de 'la talacha' | IG:Benarami FC

El histórico jugador de Tigres tuvo que aportar con sus 20 pesos

Momento insólito se vivió en el futbol de la talacha cuando André-Pierre Gignac, exjugador de los Tigres, no se pudo librar y tuvo que cumplir con su cuota de 20 pesos para el arbitraje en el balompié llanero.

En un video que circula en redes sociales de Benarami Football Club se aprecia a los jugadores dando su aportación y es en ese momento que el francés aparece para dar el suyo y pide que se lo entreguen de inmediato al árbitro.

Dicho equipo del delantero se encuentran exjugadores que pasaron en el futbol mexicano, como Luis Ángel Mendoza, Jesús Dueñas, Hugo Ayala, Jesús Molina, Israel Jiménez e Iván Estrada que ahora son parte de 'la talacha'.

Benarami Football Club | IG:Benarami FC

¿Cuál es el presente de Gignac?

André-Pierre Gignac continúa siendo una incógnita. Aunque el delantero francés terminó su etapa como jugador de Tigres, se mantiene ligado al futbol en Monterrey, donde participa en una liga de veteranos junto a otros exfutbolistas, sin dar a conocer un retiro oficial.

Hasta el momento no se sabe con exactitud cuál será su siguiente paso después del francés después de concluir su etapa de más 10 años con los Felinos. El “Bomboro” concluyó su ciclo como jugador auriazul al finalizar su contrato en junio de 2026.

André-Pierre Gignac en los Tigres | MEXSPORT

Gignac se fue como una de las máximas figuras en la historia de la institución. Su legado quedó marcado por los títulos conseguidos, sus goles y el vínculo que construyó con la afición felina durante 11 años.

Por lo pronto, el francés continúa disfrutando de la actividad dentro de las canchas en el área metropolitana de Monterrey, aunque ahora en una competencia de veteranos y en un futbol distinto.

El romperredes de los Tigres

Desde su llegada en 2015, Gignac sumó 222 goles y 57 asistencias en 444 partidos oficiales, cifras que lo convierten en el máximo goleador histórico de la institución universitaria, superando a Tomás Boy (QEPD).