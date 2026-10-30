¿Quién es Israel Aceves, el juvenil de Tigres que apunta a debutar ante Pachuca?

Actualmente tiene 21 años, mide 1.84 metros y se desempeña como defensa central

Los Tigres podrían tener una nueva cara en su primer equipo para el compromiso ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. Se trata de Israel Aceves, un defensor central surgido de las fuerzas básicas de la institución auriazul que podría recibir su primera oportunidad en la Primera División bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

Israel Aceves Flores nació el 14 de julio de 2005 en Atotonilco el Alto, Jalisco. Actualmente tiene 21 años, mide 1.84 metros y se desempeña como defensa central, posición en la que ha desarrollado prácticamente toda su formación futbolística dentro de las categorías inferiores de Tigres.

Israel Aceves, juvenil de Tigres, en partido | IMAGO7

¿Cómo fue su proceso de formación?

Su proceso comenzó en las divisiones juveniles del conjunto universitario, donde ha ido escalando categorías. Durante la temporada 2023-2024 participó con la Sub-19, mientras que en la campaña 2024-2025 tuvo actividad con la Sub-19 y la Sub-23. En esta última categoría disputó 36 encuentros y consiguió tres anotaciones, demostrando también capacidad para aportar en el juego aéreo.

Posteriormente, Aceves continuó su desarrollo con la Sub-21, categoría en la que durante la temporada 2025-2026 acumuló 29 partidos, 1,780 minutos y una anotación. Su continuidad en las fuerzas básicas le ha permitido mantenerse dentro de las alternativas de la institución para dar el salto al máximo circuito.

Israel Aceves, juvenil de Tigres, en partido | IMAGO7

Duelo ante Pachuca, la oportunidad de oro

La oportunidad podría llegar este sábado 31 de octubre, cuando Tigres visite al Pachuca en el Estadio Hidalgo. Durante los entrenamientos de la semana, Vucetich probó una línea de tres centrales en la que Aceves apareció acompañado por Alan Franco y Rafael Guerrero, por lo que existe la posibilidad de que incluso reciba la confianza para arrancar como titular.

Además de representar una oportunidad para el juvenil, su posible participación responde a una necesidad importante para los universitarios: cumplir con la Regla de Menores. Tigres todavía necesita sumar 279 minutos para alcanzar los 1,170 exigidos por la Liga MX en el Apertura 2026, por lo que darle actividad a Aceves podría ayudar al equipo a avanzar en ese objetivo.