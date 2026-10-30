El uruguayo expresó su sentir tras la mala racha del club felino

Tigres atraviesa un momento complicado en el Apertura 2026, con resultados que han estado lejos de las expectativas; sin embargo, Emiliano Gómez mantiene la confianza en que el equipo podrá reaccionar en las últimas tres jornadas y conseguir su boleto a la Liguilla.

El delantero uruguayo reconoció que el desempeño de los felinos no ha sido el esperado, aunque consideró que la clave para cerrar de buena manera el torneo será mantener la tranquilidad y la fortaleza mental para afrontar los compromisos restantes.

“No se nos han dado los resultados como bien dije, o sea, no es lo que esperábamos del torneo, pero en cuanto a ello tenemos que estar tranquilos porque al final quedan tres fechas, aún hay posibilidad de clasificar y sabemos que si estamos fuertes mentalmente todos y sabiendo de lo que nos jugamos vamos a lograr buenos resultados”, expresó.

Por otra parte, Gómez también habló sobre la renovación de Juan Brunetta con Tigres por tres años más, una noticia que consideró merecida debido a la importancia que tiene el mediocampista argentino dentro del plantel y lo que representa para el equipo.

Emiliano Gómez en una jugada l MEXSPORT

“No, obviamente sabemos lo que es Juan (Brunetta), todo el mundo lo sabe, la verdad que es un jugador muy importante para nosotros y que haya tenido esa renovación se lo merece porque al final era algo de lo que estaba buscando y bueno, como te digo, es un jugador muy importante y a nosotros nos deja feliz que él esté bien y que sienta bien en el equipo”, comentó.

En lo individual, el atacante reconoció que su primera etapa con los universitarios no ha sido como la imaginaba cuando llegó al club, aunque aseguró sentirse contento por formar parte de una institución importante y por el respaldo que recibe de la afición cada partido.

Emiliano Gómez sentado en la cancha l MEXSPORT

Bueno, la verdad que como bien dijiste, no ha sido un gran torneo, pero bueno yo vine con la ilusión a un club donde, es un club muy importante, donde yo me siento muy feliz, donde la hinchada nos hace demostrar eso cada partido y la verdad que a mí me deja muy feliz de estar acá donde estoy y al final son momentos en el futbol a veces toca pasar por estos momentos, a veces la pelota no entra, entonces como te digo, yo estoy muy feliz de estar acá, obviamente quizás no es de la manera que quisiera

Finalmente, al ser cuestionado sobre las situaciones que han rodeado al equipo durante el torneo, Emiliano Gómez evitó entrar en detalles y dejó claro que el plantel está enfocado en trabajar sobre los aspectos que están bajo su control, con la intención de cerrar de la mejor manera la fase regular.