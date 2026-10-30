¿Faltan piernas? Pumas y los malos manejos de partido durante el Apertura 2026

A pesar de que el equipo muestra mejorías, no ha sido capaz de sacar los mejores resultados

Una de las razones por las cuales Pumas no ha podido sumar los puntos necesarios para amarrar la clasificación a Liguilla es su manejo de partidos, pues aunque ya ha mostrado un crecimiento futbolístico como grupo, esto no está reflejado al 100 por ciento en los resultados.

Pumas y los puntos que ha dejado ir

En los recientes encuentros, Pumas ha mostrado un buen futbol, especialmente ante Cruz Azul y Tigres, pero en ninguno se pudo llevar la victoria. Incluso, Esteban Solari aseguró, después del duelo en contra de los regiomontanos, que al equipo “le han faltado piernas”.

La declaración también apuntó a los esfuerzos físicos de su plantilla, específicamente previo al partido contra Tigres, cuando enfrentó a Santos a media semana en Torreón, Coahuila, que terminó por mermar a sus elementos.

Y es que en los últimos minutos es cuando a Pumas se le escapan resultados importantes, ya que Solari se ve obligado a hacer cambios para darle frescura a la plantilla.

Jugadores de Pumas durante un partido de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuántos goles ha recibido Pumas en los últimos minutos?

Son seis goles recibidos en los últimos 15 minutos para Pumas en el torneo, ante Cruz Azul concedió al 85’, mientras que contra Tigres fue al 76’, dos anotaciones que le arrebató puntos importantes en el camino.