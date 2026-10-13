El “Bomboro” concluyó su ciclo como jugador auriazul al finalizar su contrato en junio de 2026

El futuro de André-Pierre Gignac continúa siendo una incógnita. Aunque el delantero francés terminó su etapa como jugador de Tigres, se mantiene ligado al futbol en Monterrey, donde participa en una liga de veteranos junto a otros exfutbolistas, mientras define cuál será su siguiente paso después de más de una década con los universitarios.

Podría interesarte Futbol Gignac y Riquelme juntos en La Bombonera en el Boca vs Unión

El “Bomboro” concluyó su ciclo como jugador auriazul al finalizar su contrato en junio de 2026, luego de convertirse en una de las máximas figuras en la historia de la institución. Su legado quedó marcado por los títulos conseguidos, sus goles y el vínculo que construyó con la afición felina durante 11 años.

Pizarro habló de la actualidad de Gignac | IMAGO7

André-Pierre Gignac sigue ligado al futbol en Monterrey

Por ahora, Gignac no ha anunciado su retiro del futbol profesional. Mientras su futuro permanece sin definirse, el francés continúa disfrutando de la actividad dentro de las canchas en el área metropolitana de Monterrey, aunque ahora en una competencia de veteranos en la que comparte terreno de juego con otros exjugadores.

Gignac celebrando gol con Tigres | MEXSPORT

¿Llegará como directivo felino?

Al mismo tiempo, se mantienen las conversaciones con la directiva de Tigres para encontrar una posible función dentro de la institución. La intención es ofrecerle un puesto como directivo, con el objetivo de que pueda continuar ligado al club en una nueva etapa, ahora desde los escritorios y en la toma de decisiones.

Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado un acuerdo ni se ha anunciado oficialmente cuál sería el cargo que podría ocupar. Las pláticas continúan, por lo que todavía falta definir las condiciones y el papel que tendría el histórico delantero francés en la estructura de los universitarios.

Gignac firmando su doblete en la Final de Ida en 2017 | Imago

Otro de los asuntos pendientes es su despedida oficial. A pesar de la importancia que tuvo para Tigres y de su lugar entre los máximos referentes de la institución, el atacante todavía no ha tenido un homenaje que marque formalmente el cierre de su etapa como jugador felino.