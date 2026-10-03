"Tenía pie y medio allá": Gignac revela que estuvo a punto de fichar en club argentino

El histórico atacante de Tigres visitó La Bombonera

André-Pierre Gignac reveló que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors hace unos años, asegurando que tenía "pie y medio" en la institución argentina antes de que la negociación terminara por caerse. El delantero francés nacionalizado mexicano estuvo presente en La Bombonera para presenciar el partido del conjunto xeneize, donde se reunió con el presidente del club, Juan Román Riquelme.

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Gignac aprovechó para confesar en entrevista para El Canal de Boca que vestir la camiseta auriazul representaba una espina clavada en su trayectoria futbolística profesional mientras analiza los próximos pasos de su carrera.

Durante su testimonio, el ídolo de Tigres comparó la atmósfera de la hinchada boquense con la experiencia que vivió defendiendo los colores del Olympique de Marsella en Francia.

Gignac celebrando gol con Tigres | MEXSPORT

El exfutbolista de Tigres explicó que en ambos entornos la pasión se vive en los extremos, destacando la enorme presión mediática y social que rodea a instituciones con aficiones tan exigentes, elemento que considera la esencia principal del balompié de alto nivel.

Paseo futbolero por Argentina y reunión con Riquelme

La travesía del atacante en territorio sudamericano no se limitó únicamente a su paso por el mítico escenario de La Boca. Tras su visita a La Bombonera el viernes por la noche.

El goleador galo continuó con su recorrido futbolístico este sábado al acudir al Estadio Norberto 'Tito' Tomaghello para presenciar el encuentro de Defensa y Justicia, haciéndose viral en plataformas digitales tras ser captado degustando un tradicional choripán antes de ingresar a los palcos del inmueble.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Gignac enfatizó que desde su infancia en Marsella sintió una atracción especial por la cultura futbolística de Argentina y la simbología de Boca Juniors.