"Parece que estamos bajo una dictadura": responde Liga de Expansión tras comunicado de Fondo de Solidaridad

Desde la División de Plata del futbol mexicano no cayó del todo bien la postura de la Federación Mexicana de Futbol

La Federación Mexicana de Futbol lanzó una nueva propuesta, en la que busca apoyar a los clubes de la Liga de Expansión para acercarse a cumplir los requerimientos para ascender a la Primera División. Aunque la idea suena como un impulso a los equipos, desde dicha categoría no cayó bien, de acuerdo con una fuente cercana a RÉCORD.

¿Qué postura hay desde la Liga de Expansión con el Fondo de Solidaridad?

De acuerdo con esta fuente, la molestia viene porque para los clubes el dinero no es un problema, ya que este lo generan con el ascenso, pero ellos buscan un bien para el futbol mexicano, donde existan condiciones favorables, pues se sienten en una “dictadura”.

“No cambia nada, no es un tema de dinero; el dinero lo generamos nosotros. Si hay ascenso, estamos por la transformación del futbol mexicano, por un sistema con ascenso y descenso que genere competencia.

Que haya certeza jurídica, transparencia, rendición de cuentas, una gobernanza democrática, donde no haya temor a que difieras con quienes manejan el futbol mexicano, que haya libertad de expresión, parece que estamos bajo una dictadura”, aseguró una fuente cercana a RÉCORD.

Cruz Azul Hidalgo en Liga de Expansión | IMAGO7

¿Qué es el Fondo de Solidaridad?

Esta iniciativa viene como una de las acciones de la pirámide del futbol mexicano, presentada hace unos meses por la Federación Mexicana de Futbol, que no convenció a los clubes de la Liga de Expansión.

Este fondo servirá para que los equipos puedan cumplir con los requisitos que pide la FMF para poder ascender, como la infraestructura en los estadios, formación de talentos mexicanos y estructuras deportivas, administrativas sanas que permitan tener en buenas condiciones a un club.

Mientras tanto, la lucha por regresar el sistema de ascenso y descenso continúa en el futbol mexicano, ya con seis años desde que se retiró para hacerse un modelo completamente cerrado.

La Liga de Expansión tiene una postura clara y no se persigue el ingreso extra que propone la FMF, sino una verdadera transformación en el futbol nacional con oportunidades deportivas para todos.