Los momentos complicados también dejan lecciones y Gibrán Lajud encontró una de las más importantes de su carrera lejos de la Liga MX. Después de perder protagonismo en Santos Laguna y buscar continuidad en el futbol de Costa Rica con la Asociación Deportiva Guanacasteca, el arquero reconoció que las condiciones y los lujos que antes tenía en el balompié mexicano le hicieron valorar todavía más la oportunidad que hoy disfruta con Atlético de San Luis.

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“Una vez que sales de los lujos en los que estás y que existen en la Liga MX, obviamente y ir a jugar Centroamérica a Costa Rica, te das cuenta de lo afortunado que somos, de que no te falte nada, de estar 100% enfocado. Obviamente el salir de esa burbuja, te da cierta madurez y empiezas a valorar y hoy, cada vez que paso por esa puerta, me acuerdo todo lo que tuvo que pasar para estar aquí. Mi compromiso es total y yo sé lo que tengo que dar para venir aquí”.

Su llegada en el Apertura 2025 no significó tener la titularidad asegurada. Andrés Sánchez era el dueño del arco potosino y Lajud tuvo que esperar su momento, trabajar y mantenerse preparado para cuando llegara la oportunidad. La oportunidad finalmente apareció en el encuentro frente a Chivas, en la Jornada 7 del Apertura 2026, cuando la lesión de Sánchez le abrió las puertas del once titular. Gibrán respondió bajo los tres postes y, desde entonces, se adueñó de una posición que no ha vuelto a soltar.

Gibrán Lajud San Luis vs Chivas l MEXSPORT

Yo vengo a aportar desde donde me toque, trabajo de todos los días de lunes a viernes, al final la decisión de quién inicia el partido es del cuerpo técnico. Ahora mi persona siempre está a trabajar, trabajar para jugar en el mejor momento y ayudar al equipo. La mayoría de los jugadores hemos tenido momentos difíciles y es lo que nos ha hecho fuertes

Su recorrido no ha sido lineal. Después de perder espacio en Santos Laguna, tuvo que emigrar al futbol centroamericano para encontrar los minutos que necesitaba. Sin embargo, su nombre nunca dejó de estar relacionado con la seguridad y la experiencia en el arco.

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Me tocó salir del país a buscar continuidad, a buscar minutos, tuve que salir a Costa Rica y estando allá recibí la llamada del Atlético de San Luis. Obviamente no lo pensé, porque sabes la seriedad del club, porque sabes cómo se trabaja y sabes que las condiciones que tenemos. La verdad que la disfruté mucho, conseguí el objetivo personal, el hecho de irme con mi familia a otro país, de vivir esa aventura, pude volver a tener dentro de la cancha.

Ahora, con Atlético de San Luis, Lajud vive un momento importante en su carrera. Aquella oportunidad que inicialmente parecía llegar como una alternativa terminó convirtiéndose en un papel protagónico dentro del equipo.

Este viernes tendrá una nueva prueba de fuego cuando los potosinos reciban al Atlas en el estadio Libertad Financiera, en un encuentro fundamental para sus aspiraciones de clasificación a la Liguilla.