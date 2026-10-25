La Kings League vivió una jornada de finales llena de goles y emociones en la Ciudad de México. Atlético Parceros FC y Peluche Caligari Femenil se proclamaron campeones de sus respectivas competiciones, luego de imponerse en dos encuentros que terminaron con idéntico marcador: 6-4.

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Las Finales entregan nuevos campeones

En la Kings Cup, Atlético Parceros FC derrotó a Los Chamos FC en la gran final disputada en El Domo UIC, al sur de la Ciudad de México. El equipo, copresidido por James Rodríguez y Pelicanger, coronó así su camino hacia el título tras superar a Aniquiladores FC en cuartos de final y a KRÜ FC en semifinales.

Marlon Ramírez fue uno de los principales referentes ofensivos del campeón, con siete goles y una asistencia en seis partidos. Juan Tilano también destacó con cuatro anotaciones y dos asistencias.

Peluche Caligari hace historia en la Queens Cup

La celebración también llegó al futbol femeni, debido a que Peluche Caligari se impuso 6-4 al América Femenil para conquistar la Queens Cup México 2026, después de golear 9-2 a KRÜ en las semifinales.

El equipo, presidido por Alex Montiel y dirigido por Alondra Tinajero, consiguió un logro histórico al convertirse en campeón de la rama femenil.

Peluche Caligari festeja el campeonato de Queens League | X: @queensleague_mx