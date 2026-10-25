El exjugador de Chivas mostró su faceta musical junto a Christian Castro en Dallas, Texas

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Christian Castro protagonizaron un inesperado encuentro en Dallas, Texas. El futbolista mexicano coincidió con el cantante antes de una de sus presentaciones en la ciudad estadounidense y ambos aprovecharon el momento para interpretar juntos una canción que no pasó desapercibida en redes sociales.

El hijo de Verónica Castro y Manuel ‘Loco’ Valdés compartió escenario improvisado con el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. Lejos de quedarse como espectador, el exdelantero de Chivas se animó a cantar junto al artista, quien cuenta con una amplia trayectoria en la música. La grabación pronto comenzó a circular entre los usuarios, quienes reaccionaron al talento vocal de ambos y bromearon con el futuro de Hernández.

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Chicharito y Christian Castro interpretan ‘Volcán’, de José José

El encuentro musical tuvo como protagonista a ‘Volcán’, una de las canciones popularizadas por José José. Christian Castro comenzó a entonar el tema y Chicharito se sumó para interpretar algunos fragmentos, en un dueto espontáneo que llamó la atención de sus seguidores.

El video generó diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios destacaron la voz de Christian Castro, otros aprovecharon la ocasión para bromear con el futbolista mexicano y pedirle que no abandone las canchas para dedicarse al canto.

Chicharito Hernández en la previa del juego de Rangers en la MLB | X:@atleticodallas

¿Qué pasará con la carrera futbolística de Chicharito Hernández?

Tras su salida de Chivas, Javier Hernández ha mantenido actividad en el ámbito digital a través de su canal de YouTube, donde comparte entrevistas, conversaciones y reflexiones personales. Además, el delantero también tuvo participación como analista durante la pasada Copa del Mundo para una cadena estadounidense.

Por ahora, el futuro futbolístico de Chicharito permanece ligado al proyecto del Atlético Dallas, equipo que tiene previsto competir en la USL Championship, la segunda categoría del futbol estadounidense. El mexicano está contemplado como una de las figuras principales de la franquicia para su temporada de debut.

Mientras se define su siguiente paso en las canchas, Hernández volvió a dar de qué hablar, esta vez por un encuentro musical que lo mostró en una faceta distinta a la que sus seguidores están acostumbrados.