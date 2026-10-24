Vinicius recibe la peor noticia previo a El Clásico; Virginia se reconcilia con su marido

El brasileño recientemente había roto su relación con la modelo

La relación entre Virginia Fonseca y Vinicius llegó a su fin por segunda ocasión tan solo hace unos días; sin embargo, parece ser que ahora es definitivamente luego de que la empresaria brasileña se reconciliara con su marido y padre de sus tres hijos.

Exnovia de Vini se reconcilia con marido

A través de Instagram, Zé Felipe junto a la exnovia del jugador del Real Madrid hicieron el anuncio:"Después de un tiempo separados, siguiendo caminos diferentes, la vida nos trajo de vuelta el uno al otro", destaca con fotos juntos y mostrando el anillo de casados.

"Nuestro amor nunca dejó de existir". "Hoy estamos reconstruyendo nuestra familia, más unidos, maduros y con Dios al frente de todo. ¡Que sea para siempre esta vez!", se lee en la publicación.

Vini Jr. y Virginia Fonseca | CAPTURA DE PANTALLA

Y es que, el delantero del Real Madrid y la novia viral decidieron poner punto final a su romance de mutuo acuerdo, esto ventilado con la oficina de prensa de la influencer, que descartó cualquier conflicto entre ambos.

Lo escrito de los representantes de la empresaria, la separación no estuvo relacionada con una pelea o algún enfrentamiento entre ambos. La decisión habría sido tomada de manera conjunta, luego de llegar a un entendimiento sobre el rumbo de su relación.

Cabe mencionar, que tras la ruptura la empresaria y Zé Felipe compartieron videos en los que aparecían con los pequeños en la playa. Las publicaciones coincidieron con la confirmación de la ruptura y generaron nuevas reacciones en redes sociales.

Vinicius Jr. durante el Mundial 2026 l AP

¿Hasta cuándo vuelve Vini a la cancha?

Mientras tanto, Vinicius Jr no podrá estar en El Clásico después de la suspensión de cuatro partidos tras su expulsión en el partido de Real Madrid contra Villarreal. Con ello, el brasileño se perderá uno de los partidos más importantes de la temporada.