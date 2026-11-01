El Apertura 2026 empieza a definir a sus invitados para la ‘Fiesta Grande’ del balompié mexicano, pero la lucha por el liderato sigue más viva que nunca

El encuentro entre Cruz Azul y León se llevará a cabo el próximo 1.º de noviembre de 2026 a las 19:10. Partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN y VIX Premium.

Ante los resultados de América y Chivas del sábado, La Máquina no quiere quedarse atrás y buscará ante la Fiera seguir acechando la cima del Apertura 2026 en busca de imponer condiciones en la Liguilla.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Cruz Azul llega a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 9: tres victorias consecutivas ante Querétaro, Pachuca y Juárez, al igual que dos empates consecutivos ante Pumas y Necaxa.

La Máquina se encuentra en la cuarta posición de la tabla, con treinta y dos goles a favor, veintitrés tantos en contra y una diferencia de +9.

Cruz Azul celebra el tercer gol ante el Querétaro | IMAGO7

Por su parte, León llegó a este partido con una seguidilla de múltiples resultados a lo largo de las últimas cinco jornadas: empate ante Toluca, victoria ante Tigres, una goleada en contra ante América, empate ante Puebla y una victoria ante Juárez.

La Fiera se encuentra en la posición séptima con veintiún goles a favor, dieciocho tantos en contra y una diferencia de +3.

Alfonso 'Plátano' Alvarado, jugador de León, en festejo de gol ante Toluca | IMAGO7

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. León?

El encuentro entre Cruz Azul y León se llevará a cabo el próximo 1.º de noviembre de 2026 a las 19:10 en el Estadio Banorte. Partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por TUDN y VIX Premium.