Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

Con un doblete del delantero mexicano, América evitó la derrota en los últimos minutos frente a los Diablos Rojos

Con un Henry Martín encendido marcando un doblete, América rescató el empate 2-2 ante Toluca y se mantiene en el liderato, a la espera de lo que haga Cruz Azul.

Las Águilas no pudieron ganar en casa y apenas sumaron dos de los nueve puntos disputados durante la última semana. Sin embargo, el resultado les basta para mantenerse en la cima, igualados con Chivas con 29 unidades. Por su parte, los Diablos Rojos llegaron a siete partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Pese al mal momento de Toluca, parte de la cabecera sur se pintó de rojo, mientras que la afición azulcrema también respondió con una gran entrada en las tribunas. Dentro del terreno de juego, ambos equipos se entregaban al máximo, conscientes de que esta rivalidad se ha encendido cada vez más durante los últimos años.

Un primer tiempo bastante movido

La polémica, como suele suceder en este tipo de encuentros, no tardó en aparecer. Al minuto 25, Federico Pereira, defensa de los Diablos que ya estaba amonestado, cometió una dura entrada sobre Henry Martín. Los americanistas reclamaron la segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro central decidió perdonarle la expulsión.

Antes de que concluyera la primera mitad, Federico Viñas hizo válida la Ley del Ex y marcó el primero de la noche. El uruguayo aprovechó un trazo largo de Helinho que Santiago Bueno dejó botar en el área. Viñas ganó la posición con el cuerpo, recortó y sacó un disparo para poner el 1-0, aunque decidió no festejar su anotación.

Federico Viñas le marca al América y pide perdón | IMAGO7

Goles, polémica y grandes momentos

Ya en el segundo tiempo, Luis Malagón evitó el segundo de los Diablos. Pereira remató de cabeza a quemarropa, pero el arquero americanista reaccionó para mantener con vida a las Águilas.

El empate llegó al minuto 62, después de un centro de Israel Reyes que Luis García no logró controlar. El balón quedó suelto dentro del área y, tras una serie de rebotes, Henry Martín apareció para mandarlo al fondo de las redes y marcar su octavo gol del torneo.

Henry Martín marca el gol del empate ante el Toluca | MEXSPORT

En el cierre del partido, Santiago Bueno sujetó a Paulinho dentro del área y cometió penal, además de recibir su segunda tarjeta amarilla, por lo que se fue expulsado.

Alexis Vega tomó el balón y, aunque Malagón logró atajar su disparo, el propio delantero llegó al rebote para empujarlo al fondo de las redes. Parecía que la victoria sería para los Diablos, pero al minuto 89, Santander señaló un penal a favor del América tras una sujeción sobre Miguel Borja.